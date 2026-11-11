Devlet Memurları Sendikası (DMS) Genel Başkanı Tuncay Cengiz, kamu çalışanları ve memur emeklilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılara ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; memur maaşlarının mevcut durumunu resmi veriler üzerinden değerlendiren Cengiz, çalışan memurların ortalama 81 bin 23 lira, en düşük 70 bin 217 lira maaş aldığını; Emekli Sandığı emeklilerinin ise ortalama 37 bin 29 lira aylıkla yaşamını sürdürmeye çalıştığını ifade etti. Açlık ve yoksulluk sınırıyla karşılaştırıldığında ortaya çıkan tablonun ciddi bir geçim sorununa işaret ettiğini belirten Cengiz, sendikanın son bir yılda gerçekleştirdiği üç ayrı ankette memurların yüzde 90'ın üzerinde bir oranla geçinemediğini bildirdiğini kaydetti.

MEMURUN ORTALAMA MAAŞI 81 BİN LİRA

Memurların maaşlarının kadro, kıdem, görev ve sosyal yardımlar gibi farklı kriterlere göre değiştiğini belirten DMS Genel Başkanı Tuncay Cengiz, değerlendirmelerinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan verileri esas aldıklarını söyledi. 30 Ekim tarihli rapora dikkat çeken Cengiz, memurların maaş ortalamasının 81 bin 23 lira olduğunu belirterek, “Bütün memurlarımızın en yüksek devlet memurundan en düşük ücret alan memurumuza kadar hepsinin ortalaması alındığında 81 bin 23 lira aylık alıyor. En düşük aylık ise 70 bin 217 lira 50 kuruş. Bu Cumhurbaşkanlığı'nın kendi verisi” dedi. Emekli Sandığı emeklilerinin maaşlarına da değinen Cengiz, “Emekli Sandığı emeklilerimizin de ortalaması 37 bin 29 lira. En düşük Emekli Sandığı emeklisi maaşı da 30 bin 403 lira” ifadelerini kullandı.

MEMUR MAAŞI YOKSULLUK SINIRININ 43 BİN LİRA ALTINDA

Memur maaşlarının değerlendirilmesinde yalnızca alınan ücretlerin değil, açlık ve yoksulluk sınırının da dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Cengiz, Türk-İş'in Ekim ayında açıkladığı Ankara verilerini paylaştı. Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 123 bin 856 lira, açlık sınırının ise 38 bin 24 lira olduğunu belirten Cengiz, memur maaşlarıyla bu rakamlar arasındaki farkın giderek belirginleştiğini ifade etti.

Cengiz, “80 bin lira ortalama ücret alınıyor, 123 bin 856 lira yoksulluk sınırı. Bu ne demek? Yoksulluk sınırının 43 bin lira altında ortalama ücret alıyor memur. 70 bin lira en düşük memur ücretini dikkate alırsak aradaki fark 53-54 bin liraya çıkıyor” diye konuştu.

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