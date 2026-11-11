İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, ülkede geçen haftalarda süpermarketlerin buzdolaplarını hedef alan siber saldırılar ve uçaklara yönelik asılsız bomba ihbarlarının ardından bugün de ülke genelinde 100'den fazla okulda bomba alarmı verildi.

'Mikhail Andropov' imzalı olduğu belirtilen bir e-postada, bazı okullarda bomba bulunduğuna ilişkin ihbar, birçok okulun tahliye edilmesine neden oldu.

Bomba tehdidi içeren e-postayı alan okullarda gerekli kontrollerin yapıldığı basına yansıdı.

Bomba alarmı nedeniyle başkent Roma'da da çok sayıda okul tahliye edildi. Roma'nın Appio-Tuscolano semtindeki okullar ve buraya yakın kreşler de boşaltıldı.

Başkent dışında ülke genelinde Milano, Trieste, Bologna, Napoli, Reggio Calabria ile Sardinya Adası'ndaki birçok okula da söz konusu bomba tehdidinde bulunuldu.

Tehdit mektubunda, 'Sizi yok etmeye geldik.' ifadesi yer aldı.

Bir programa katılmak üzere Brüksel'de bulunan Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, burada yaptığı basın açıklamasında, 312 okulun bomba tehdidinden etkilendiğini belirterek, 'Rahatlatıcı bir mesaj göndermek istiyorum çünkü şu anda hiçbir tehlike yok, bu yüzden panik veya başka bir şey olmasın.' dedi.

Ülke genelinde paniğe ve okulların boşaltılmasına yol açan tehdit e-postalarının ardından Başbakan Giorgia Meloni'nin güvenlik komitesini bugün öğleden sonra acil toplantıya çağırdığı bildirildi.

Başbakan Meloni, ayrıca sosyal medya platformları üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

'Hükümet, okullardaki çok sayıdaki bomba tehdidi ihbarını yakından takip ediyor. Kolluk kuvvetleri ve her düzeydeki kamu kurumları durumu izlemek, vatandaşları, aileleri ve okul personelini rahatlatmak için çalışıyor. Halihazırda yürütülen incelemelerde, somut bir tehlikenin varlığına işaret eden herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Söz konusu ihbarların, daha ziyade kamuoyunda korku ve endişe yaratmayı amaçlayan bir stratejinin parçası olduğu değerlendirilmektedir. Konuya ilişkin gerekli tüm incelemeler devam etmektedir.'

Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Luca Pirondini, bunun ciddi bir alarm olduğunu vurgulayarak, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'yi parlamentoya bilgi vermeye çağırdı.

Kuzey İrlanda ve İskoçya'daki okullarda bomba tehdidi

Bunun yanı sıra, Kuzey İrlanda ve İskoçya'da da polis, yüzlerce okulun bombalı saldırı tehdidi içeren elektronik posta aldığını, ancak bunların asılsız olarak değerlendirildiğini açıkladı.

Kuzey İrlanda Polisi (PSNI), yaptığı açıklamada, bu sabah ülkedeki 300'ün üzerinde okula aynı bombalı saldırı tehdidini içeren elektronik posta gönderildiğini duyurdu.

Yapılan incelemelerin hiçbirinde tehdidi doğrulayacak bir bulguya rastlanmadığı kaydedilen açıklamada, e-postaların Birleşik Krallık dışından gönderildiği ve asılsız olarak ele alındığı dile getirildi.

PSNI Müdür Yardımcısı Anthony McNally, bu tür ihbarların ciddi şekilde incelendiğini ancak şu aşamada ciddi bir risk bulunmadığını kaydetti.

İskoçya Polisinden yapılan açıklamada, ülkedeki çok sayıda okula bombalı saldırı tehdidi gönderildiği belirtilerek, 'İhbarlar hızlı şekilde ele alındı ve asılsız olduğuna kanaat getirildi. İncelememiz sonucunda ciddi bir tehdit bulunmadığına karar verdik.' ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, siber suçlarla mücadele biriminin, e-postaların kaynaklarını bulmak için yoğun şekilde çalıştığı da aktarıldı.

Öte yandan Kuzey İrlanda medyası, ihbarlar sonrası ülkede bazı okulların tahliye edildiğini duyurdu.

Kuzey İrlanda ve İskoçya'daki okullara yönelik bombalı saldırı tehditleri, Avrupa'da bir süredir havacılık ve yayıncılık alanlarında yapılan bomba tehditlerinin ardından geldi.

Kasım ayının başından bu yana Avrupa'da çok sayıda uçak, bomba ihbarları nedeniyle acil iniş yapmış, özellikle İrlanda Cumhuriyeti ve İngiltere'de bazı televizyon kanalları ve yayıncılar, bomba tehdidi içeren e-postaların ardından binalarını tahliye ederek canlı yayınlarını durdurmuştu.