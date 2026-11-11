Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynanacak maçlar için A Milli Futbol Takımı'na davet edilen Aral Şimşir'in sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

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TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, 'UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynanacak maçlar için A Milli Takım'a davet edilen Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Futbolcumuzun kampa katılımını takiben tedavi, bireysel çalışma ve günlük takip süreçleri A Milli Takım sağlık ekibince yapılarak, ilerlemesine ilişkin güncel durumu değerlendirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından Aral Şimşir'in Belçika ve Fransa ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakalarında süre almasının uygun olmayacağı tespit edilerek, oyuncu sağlığını koruma prensibi doğrultusunda millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu' ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA