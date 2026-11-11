Ankara'nın Mamak ilçesindeki Nata Vega Alışveriş Merkezi'nde (AVM) 11 Kasım Çarşamba günü yangın paniği yaşandı. Alışveriş merkezinin otopark alanında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek açık alanda kurulu indirim çadırına sıçradı. Alevlerin sardığı satış çadırı kullanılamaz hale geldi.

Alevler kısa sürede çadırı sardı

Doğukent Caddesi ile Natoyolu kesişiminde bulunan alışveriş merkezinin açık alanında meydana gelen yangın, çevrede endişeye neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında alevler hızla yayılarak indirim çadırını etkisi altına aldı.

İtfaiye ekipleri müdahale etti

Yangının ardından itfaiye ekipleri bölgede söndürme ve soğutma çalışması başlattı. Yangın nedeniyle satış çadırında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Yangının neden çıktığı henüz netlik kazanmazken olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklamaya ulaşılamadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin ayrıntıların yetkililerin yapacağı açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.

Yangınla ilgili LPG patlaması iddiası

Otoparkta bulunan Şahin marka bir otomobilin LPG sisteminde meydana geldiği öne sürülen patlamayla başladığı iddia edildi.