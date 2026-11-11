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Kaza, dün gece, Antakya ilçesi Gülderen Caddesi'nde meydana geldi. Kavşakta otomobille çarpışıp devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Kazayı gören mahalleli yardıma koştu. Yaralılara yardım etmek isteyen kişilerden bazıları yan yatan otomobilin üzerine çıkarken, bazıları da açılan bagaj kapağından içeri girmeye çalıştı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hatay'da otomobil ile çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılara yardım etmek için gelen mahalleliden bazısı, aracın üzerine çıkıp, bagaj kapağından içeri girmeye çalıştı.

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