İstanbul'da Sarıgül ailesine yönelik yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran kara para aklama soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında 21 Ekim'de tutuklanan, 4 Kasım'da ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilen Emir Sarıgül, 11 Kasım Çarşamba günü yeniden adliyeye geldi. Sarıgül'ün üçüncü kez ifade vermek üzere adliyeye geldiği bildirildi.

Emir Sarıgül neden yeniden ifade veriyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı, yatırım sözleşmelerine aykırı işlemler yapıldığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddiaları araştırılıyor.

Daha önce etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılığa ifade veren Sarıgül'ün yeniden adliyeye gelmesiyle soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Ancak son ifade işleminin kapsamına ilişkin resmi ayrıntılar henüz netleşmedi.

Tutuklanmış, ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti

Soruşturma kapsamında 21 Ekim'de tutuklanan Emir Sarıgül hakkında 4 Kasım'da tahliye kararı verilmişti. Sarıgül'ün cezaevinden çıkmasına karar verilirken konutunu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştı.

Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, savcılığın şirketler arasındaki para hareketleri ve mali işlemlere yönelik incelemeleri devam ediyor.