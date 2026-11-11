Türkiye'de bankacılık sektörünü yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Kamu sermayeli katılım bankalarının tek çatı altında birleştirilmesi hedefi doğrultusunda Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın pay devir işlemleri tamamlandı.Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından duyurulan gelişme, kamu katılım bankacılığında yeni bir yapılanmanın önünü açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce açıkladığı birleşme planı kapsamında atılan bu adımla, kamu katılım bankalarının finansal gücünün artırılması ve sektörde daha etkin bir yapının oluşturulması hedefleniyor.

ZİRAAT KATILIM VE HALK KATILIM'IN TÜM HİSSELERİ DEVREDİLDİ

Türkiye Varlık Fonu'nun 10 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı resmi açıklamaya göre, fonun yüzde 100 iştiraki olan TVF Katılım Finans Yatırımları AŞ, Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın hisselerinin tamamını devraldı.

İki bankanın hisselerinin devrine yönelik sözleşmeler 7 Ekim 2026 tarihinde imzalanmıştı. Gerekli yasal ve düzenleyici işlemlerin tamamlanmasının ardından devir süreci resmen sonuçlandı.

Böylece kamu katılım bankalarının ortak bir yapı altında toplanmasına yönelik çalışmalarda önemli bir aşama geride bırakıldı.

ÜÇ KAMU KATILIM BANKASI TEK ÇATI ALTINDA MI TOPLANACAK?

Birleşme planı yalnızca Ziraat Katılım ve Halk Katılım ile sınırlı değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Haziran'da düzenlenen 3. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım'ın güçlerini birleştirmesinin hedeflendiğini açıklamıştı.

Erdoğan, üç kamu katılım bankasının bir araya gelmesiyle sektörde önemli bir sinerji oluşacağını ve katılım finans sisteminin yeni bir ivme kazanacağını ifade etmişti.

Ancak son açıklamada yalnızca Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın pay devirlerinin tamamlandığı bildirildi. Vakıf Katılım'ın birleşme sürecine hangi tarihte ve nasıl dahil edileceğine ilişkin henüz resmi bir takvim açıklanmadı.

BANKALARIN YENİ ADI NE OLACAK?

Kamu katılım bankalarının birleştirilmesine yönelik gelişmelerin ardından en çok merak edilen konulardan biri de ortaya çıkacak yapının hangi isimle faaliyet göstereceği oldu.

Türkiye'de daha önce Ziraat Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigorta'nın bir araya getirilmesiyle 2020 yılında Türkiye Sigorta markası oluşturulmuştu. Katılım bankacılığında da benzer bir yapılanma hedeflenirken yeni bir marka oluşturulup oluşturulmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Türkiye Varlık Fonu'nun son duyurusunda, bankaların yeni ismine veya tek bir banka olarak faaliyet göstermeye başlayacağı tarihe ilişkin bilgi paylaşılmadı.

BANKA MÜŞTERİLERİNİ NELER BEKLİYOR?

Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın hisselerinin aynı şirket bünyesinde toplanması, bankaların mevcut faaliyetlerinin hemen sona erdiği anlamına gelmiyor.

Pay devri ile hukuki banka birleşmesi farklı işlemler olduğundan, müşterilerin hesapları, IBAN bilgileri, kredi ve finansman sözleşmeleri ile şube işlemlerinde bir değişiklik olup olmayacağı ilerleyen süreçte yapılacak açıklamalarla netleşecek.

Şu aşamada müşterilerin hesaplarını değiştirmelerini gerektiren resmi bir karar duyurulmuş değil.

KATILIM BANKACILIĞINDA REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Türkiye Varlık Fonu, yeni yapılanmayla kamu sermayeli katılım finans kurumlarının kapasitesini güçlendirmeyi, rekabet avantajlarını artırmayı ve finans piyasalarındaki paylarını büyütmeyi amaçlıyor.

Birleşme çalışmalarının tamamlanmasıyla bankaların kaynaklarının daha etkin kullanılması ve katılım finans sektöründe daha güçlü bir kurumsal yapının oluşturulması hedefleniyor.

Önümüzdeki dönemde Vakıf Katılım'ın sürece dahil edilip edilmeyeceği, yeni bankacılık yapısının adı ve müşterilere yönelik olası değişiklikler gündemin önemli başlıkları arasında yer alacak.