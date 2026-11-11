İran ile ABD arasındaki gerilim sürerken Tahran yönetiminden Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni bir açıklama geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, boğazın İran'ın öne sürdüğü 7 şart yerine getirilmeden yeniden açılmayacağını bildirdi.

Rızai: ABD'den net yanıt bekliyoruz

İran basınına konuşan Muhsin Rızai, ABD'den İran'ın şartlarına ilişkin açık ve net bir yanıt talep ettiklerini ancak Washington yönetiminin henüz bu yönde bir açıklama yapmadığını söyledi.

ABD'nin müzakerelerin sürdüğüne yönelik açıklamalarını da değerlendiren Rızai, bu söylemlerin ekonomik baskıyı hafifletmek ve petrol fiyatlarını düşürmek amacı taşıdığını ileri sürdü.

'Herhangi bir müzakere yürütmüyoruz'

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda Tahran yönetiminin tutumunun değişmediğini belirten Rızai, ABD ile görüşme yürütüldüğü iddialarını reddetti.

Rızai, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: " Hürmüz Boğazı, İran'ın belirlediği 7 şart yerine getirilinceye kadar yeniden açılmayacak. Amerikalılarla herhangi bir müzakere yürütmediğimizi ve Tahran ile Washington arasında hiçbir görüşmenin devam etmediğini özellikle belirtiyorum."