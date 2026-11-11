Meksika semalarında kaydedilen görüntüler, atmosferde meydana gelen nadir elektriksel olaylardan birini yeniden gündeme getirdi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan bir astronot, fırtına bulutlarından uzaya doğru yükselen ışık boşalmasını görüntüledi.

SANİYELER İÇİNDE GERÇEKLEŞİYOR

“Dev jet” (Gigantic Jet) olarak adlandırılan bu doğa olayı, güçlü fırtınalar sırasında bulutların üst kısmından başlayarak atmosferin daha yüksek katmanlarına doğru ilerleyen elektriksel boşalmalar olarak biliniyor.

Olay sırasında mavi ve kırmızı tonlarda ışık oluşurken, elektriksel boşalma saniyenin çok küçük bir bölümünde gerçekleşiyor. Bu nedenle dev jetlerin görüntülenmesi oldukça zor oluyor.

ATMOSFERİN ÜST KATMANLARINDA GÖRÜLÜYOR

Yıldırımlardan farklı olarak bulutlardan yukarıya doğru yayılan dev jetler, atmosferin üst katmanlarında meydana gelen nadir elektriksel olaylar arasında yer alıyor. Uzaydan kaydedilen görüntüler ise bu kısa süreli doğa olayının gözlemlenmesine imkan sağlıyor.