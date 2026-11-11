Sigara ve alkollü içecek fiyatlarında yılın sonuna yaklaşılırken yeni bir artış ihtimali gündeme taşındı. 2026 yılı boyunca farklı dönemlerde güncellenen fiyatların aralık ayında yeniden değişebileceği belirtiliyor. Sektör temsilcilerinin açıklamaları, sigara ve alkollü içeceklerde yeni zamların ne zaman uygulanacağı sorusunu da beraberinde getirdi.

SİGARAYA 10 TL'YE KADAR ZAM BEKLENİYOR

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Elips Haber'e yaptığı açıklamada sigara fiyatlarına ilişkin beklentilerini paylaştı.

Dündar, sigara paketlerinde 5 ila 10 TL arasında fiyat artışı öngördüklerini belirtti. Söz konusu artışın gerçekleşmesi halinde yeni fiyatlar, sigara markalarına ve üretici firmaların belirleyeceği tarifelere göre farklılık gösterebilecek.

ALKOLLÜ İÇECEKLERDE YÜZDE 15'E VARAN ARTIŞ GÜNDEMDE

Sigaranın yanı sıra alkollü içecek fiyatlarında da yeni zam beklentisi oluştu. Dündar'ın değerlendirmesine göre alkollü içeceklerde yüzde 10 ila 15 arasında fiyat artışı yaşanabilir.

Beklenen artışın hayata geçirilmesi halinde bira, rakı, viski ve diğer alkollü içeceklerin satış fiyatlarında değişiklik görülebilecek. Ancak ürün gruplarına uygulanacak kesin zam oranları henüz açıklanmadı.

SİGARA VE ALKOLE ZAM NE ZAMAN GELECEK?

Yeni fiyat tarifeleri için 1 Aralık 2026 tarihi öne çıkıyor. Sektörden gelen açıklamalara göre sigara ve alkollü içeceklerde beklenen artışların bu tarihte netleşmesi öngörülüyor.

Bununla birlikte açıklanan rakamlar, henüz yürürlüğe girmiş kesin zam oranlarını değil, sektör temsilcisinin beklentilerini yansıtıyor. Firmaların yeni fiyat listelerini duyurmasıyla birlikte hangi ürünün ne kadar zamlanacağı belli olacak.

2027 ÖTV DÜZENLEMESİ DE GÜNDEMDE

Aralık ayında beklenen fiyat artışlarının yanı sıra 2027 yılının ocak ayında yapılabilecek Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) güncellemesi de yakından takip ediliyor.

Mevcut mevzuata göre tütün mamulleri ve alkollü içeceklerdeki maktu vergi tutarları, normal şartlarda ocak ve temmuz aylarında son altı aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) değişimine göre güncelleniyor. Ancak Cumhurbaşkanı kararıyla farklı bir düzenleme yapılabiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun 3 Kasım'da açıkladığı verilere göre Yİ-ÜFE, ekim ayında aylık yüzde 1,65, yıllık yüzde 27,41 arttı. Ocak ayında uygulanabilecek vergi güncellemesinin kesin oranı için kasım ve aralık verilerinin de açıklanması gerekiyor.

Bu nedenle hem aralık ayındaki olası fiyat değişiklikleri hem de yeni yılın vergi düzenlemeleri sigara ve alkollü içecek fiyatlarının seyrinde belirleyici olabilecek.