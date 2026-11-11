İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından hayatını kaybeden işçilerden Recep Fedai, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karacaören köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Köy meydanında düzenlenen cenaze töreninde acılı baba Mustafa Fedai'nin ayakta durmakta zorlanması yürekleri burktu. Öte yandan, patlamanın ardından kayıp olduğu bildirilen işçi Barış Güney için arama çalışmaları devam ederken, babası Bekir Güney'den DNA örneği alındı.
AFYON'DA TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerden Recep Fedai, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Karacaören köyünde toprağa verildi. Bu sabah köy meydanındaki cenazeye Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, Fedai'nin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Baba Mustafa Fedai, cenaze ınamaz kılınırken ayakta durmakta zorlandı. Vali Aktaş, Recep Fedai'nin ailesine taziyede bulunup, başsağlığı ve sabır diledi.
KAYIP İŞÇİNİN BABASINDAN DNA ÖRNEĞİ ALINDI
Öte yandan, patlamanın yaşandığı fabrikada çalışan ve kayıp olduğu belirtilen Barış Güney'in, Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde oturan babası Bekir Güney'den DNA örnekleri alındı. Ekiplerin, Güney'i arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.