Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde sabah saabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

KAZA SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 07.30 sıralarında Emirdağ-Yunak kara yolu üzerindeki Hisar köyü yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 42 DVU 92 plakalı otomobil ile 34 CBB 110 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan kişiler yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerinde ekipler tarafından yapılan incelemelerde, 42 DVU 92 plakalı otomobilde bulunan 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer otomobilde bulunan 4 yaralıya ise sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAYMAKAM KAZA YERİNDE İNCELEME YAPTI

Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga götürüldü.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.