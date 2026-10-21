Anayasa Mahkemesi (AYM), YENİ Parti’nin ismine ilişkin tartışmada kararını verdi. Yüksek Mahkeme, partinin isim ve rumuzunun hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden silinmesi yönündeki talebi reddetti.

Yenilik Partisi’nin isim benzerliği itirazıyla başlayan hukuki süreçte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AYM’ye taşınan dosya, 21 Ekim Çarşamba günü Genel Kurul’da ele alındı.

Başvuruda, YENİ Parti’nin kullandığı isim ve rumuzun hükümsüz sayılması ve partinin bu adla siyasi partiler sicilinde yer almamasına yönelik talep değerlendirildi. Mahkeme, yaptığı incelemenin ardından talebin reddine karar verdi.

YENİ Parti ismini kullanmaya devam edecek

AYM’nin ret kararıyla YENİ Parti’nin isim ve rumuzunun geçersiz sayılması yönündeki başvuru kabul edilmedi. Böylece partinin mevcut ismini kullanmasına yönelik hukuki süreçte önemli bir karar verilmiş oldu.

Kararın, partinin kapatılmasına ilişkin olmadığına dikkat çekilirken, incelemenin yalnızca isim ve rumuzun hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden silinmesi talebiyle sınırlı olduğu belirtildi