İstanbul’da sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda dört halka açık şirketin payları incelemeye alındı.
İncelemelerin ardından 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
DÖRT ŞİRKETİN PAYLARI MERCEK ALTINDA
Soruşturma kapsamında Borsa İstanbul’da işlem gören şu şirketlerin paylarına ilişkin işlemler incelendi:
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Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO)
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Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)
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Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE)
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Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL)
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre inceleme, SPK raporları ve savcılığa iletilen başvurular üzerine gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin iddialar değerlendiriliyor. <Cite refs={["turn869073search0","turn869073search2"]}/>
NUSRET ALTINBAŞ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Operasyonun dikkat çeken isimleri arasında Altınbaş Holding’in sahibi Nusret Altınbaş da yer aldı. Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, kardeşi İnan Altınbaş’ın ise soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.
Soruşturma çerçevesinde Altınbaş ailesinin mal varlıklarına yönelik dondurma tedbiri uygulandığı da haber kaynaklarına yansıdı. <Cite refs={["turn869073search1","turn869073search3"]}/>
GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA BANKA VE FON YÖNETİCİLERİ VAR
Gözaltına alınan 26 kişi arasında portföy yönetim şirketlerinde görev yapan yöneticiler, yatırım kuruluşlarının temsilcileri ve banka yöneticilerinin yanı sıra eski bir bürokratın da bulunduğu bildirildi. <Cite refs={["turn869073search5","turn869073search6"]}/>
Kamuoyuna yansıyan isim listesinde şu kişiler yer aldı:
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Çetin Genç – Pirnus Yapı Gayrimenkul A.Ş. Fatih Şubesi Müdürü
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Eren Yeşilyurt – Eski bürokrat, Hazine ve Maliye Bakanlığı eski gelirler kontrolörü
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Fadimenur Demir – Alnus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi
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Gülsüm Doğan – Atlas Portföy portföy yöneticisi
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Hakan Avdan – Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi
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Metin Kartal Emür – Alnus Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili
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Mustafa Terzi – A1 Capital Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı
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Zuhal Topaloğlu – Atlas Portföy Yönetimi ortağı
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Ümit Yılmaz – Banka portföy yöneticisi
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Seyit Tahir Özek – Alnus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı
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Konuralp Özkan – Atlas Portföy çalışanı
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Rüstem Karakaya – Pardus Portföy yöneticisi
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Furkan Açar – Pardus Portföy portföy yöneticisi
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Neda Soydan – Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi
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Ömer Eryılmaz – Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi
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Mustafa Zeki Kayahan – Hedef Portföy portföy yöneticisi
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Ali Cesur – Pardus Portföy Yönetim Kurulu Üyesi
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Anıl Tokat – Hedef Portföy çalışanı
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Mehmet Selim Tunçbilek – Pardus Portföy Genel Müdürü
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Ahmet Haluk Güner – Pardus Portföy çalışanı
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Yasemin Yılmaz – Banka finans yöneticisi
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Burak Poyraz – Banka portföy yöneticisi
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İnan Altınbaş – Altınbaş Holding yetkilisi
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Ayşegül Kaya – Tera Portföy yöneticisi
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Osman Uçar – Atlas Portföy yöneticisi
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Canan Özdemir – Atlas Portföy portföy yöneticisi
İsim ve görev bilgileri basına yansıyan listelere dayanmaktadır. Soruşturma kapsamında şüpheli olmak veya gözaltına alınmak, tek başına suç işlendiğinin kanıtı değildir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüldüğünü bildirdi. Hakkında gözaltı kararı verilen diğer şüphelilere yönelik işlemlerin devam ettiği aktarılırken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor.