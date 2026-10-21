İstanbul’da sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda dört halka açık şirketin payları incelemeye alındı.

İncelemelerin ardından 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DÖRT ŞİRKETİN PAYLARI MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında Borsa İstanbul’da işlem gören şu şirketlerin paylarına ilişkin işlemler incelendi:

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO)

Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)

Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE)

Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL)

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre inceleme, SPK raporları ve savcılığa iletilen başvurular üzerine gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin iddialar değerlendiriliyor. <Cite refs={["turn869073search0","turn869073search2"]}/>

NUSRET ALTINBAŞ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Operasyonun dikkat çeken isimleri arasında Altınbaş Holding’in sahibi Nusret Altınbaş da yer aldı. Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, kardeşi İnan Altınbaş’ın ise soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturma çerçevesinde Altınbaş ailesinin mal varlıklarına yönelik dondurma tedbiri uygulandığı da haber kaynaklarına yansıdı. <Cite refs={["turn869073search1","turn869073search3"]}/>

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA BANKA VE FON YÖNETİCİLERİ VAR

Gözaltına alınan 26 kişi arasında portföy yönetim şirketlerinde görev yapan yöneticiler, yatırım kuruluşlarının temsilcileri ve banka yöneticilerinin yanı sıra eski bir bürokratın da bulunduğu bildirildi. <Cite refs={["turn869073search5","turn869073search6"]}/>

Kamuoyuna yansıyan isim listesinde şu kişiler yer aldı:

Çetin Genç – Pirnus Yapı Gayrimenkul A.Ş. Fatih Şubesi Müdürü

Eren Yeşilyurt – Eski bürokrat, Hazine ve Maliye Bakanlığı eski gelirler kontrolörü

Fadimenur Demir – Alnus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi

Gülsüm Doğan – Atlas Portföy portföy yöneticisi

Hakan Avdan – Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi

Metin Kartal Emür – Alnus Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mustafa Terzi – A1 Capital Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı

Zuhal Topaloğlu – Atlas Portföy Yönetimi ortağı

Ümit Yılmaz – Banka portföy yöneticisi

Seyit Tahir Özek – Alnus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı

Konuralp Özkan – Atlas Portföy çalışanı

Rüstem Karakaya – Pardus Portföy yöneticisi

Furkan Açar – Pardus Portföy portföy yöneticisi Çaydan makarnaya zam tablosu: Tanal’dan ekonomi eleştirisi! İçeriği Görüntüle

Neda Soydan – Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Eryılmaz – Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Zeki Kayahan – Hedef Portföy portföy yöneticisi

Ali Cesur – Pardus Portföy Yönetim Kurulu Üyesi

Anıl Tokat – Hedef Portföy çalışanı

Mehmet Selim Tunçbilek – Pardus Portföy Genel Müdürü

Ahmet Haluk Güner – Pardus Portföy çalışanı

Yasemin Yılmaz – Banka finans yöneticisi

Burak Poyraz – Banka portföy yöneticisi

İnan Altınbaş – Altınbaş Holding yetkilisi

Ayşegül Kaya – Tera Portföy yöneticisi

Osman Uçar – Atlas Portföy yöneticisi

Canan Özdemir – Atlas Portföy portföy yöneticisi

İsim ve görev bilgileri basına yansıyan listelere dayanmaktadır. Soruşturma kapsamında şüpheli olmak veya gözaltına alınmak, tek başına suç işlendiğinin kanıtı değildir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüldüğünü bildirdi. Hakkında gözaltı kararı verilen diğer şüphelilere yönelik işlemlerin devam ettiği aktarılırken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor.