Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Tunalı Hilmi Caddesi'nde devam eden yenileme çalışmaları, bölgedeki sorunları da beraberinde getiriyor. Uzun süredir devam eden çalışmalar nedeniyle cadde üzerindeki trafik yoğunluğu artarken, esnaf ve vatandaşların toz, toprak ve ulaşım şikayetleri sürüyor.

Esnaf iş kaybından şikayetçi

Yenileme çalışmaları yalnızca ulaşımı değil, cadde üzerindeki ticari hayatı da etkiliyor. Çalışmalar sırasında ortaya çıkan toz ve toprak, iş yerlerinin önünde ve çevresinde olumsuz bir görüntü oluştururken, esnaf müşterilerin bölgeye ulaşmakta zorlandığını ve işlerinin bu durumdan etkilendiğini ifade ediyor.

Tunalı'da tepkiler dinmiyor

Daha önce de gündeme getirdiğimiz Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki yenileme çalışmalarına yönelik şikayetler aradan geçen zamana rağmen devam ediyor. Vatandaşlar ve esnaf, çalışmaların oluşturduğu mağduriyetlerin giderilmesini beklerken, gözler yenileme sürecinin ne zaman tamamlanacağına çevrildi.