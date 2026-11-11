Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan ceza davasında yargılama devam ediyor. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 11 Kasım Çarşamba günü görülen duruşmada ara karar açıklandı. Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasının 18 Kasım 2026 tarihinde yapılmasını kararlaştırdı.

CHP kurultay davasında karar çıkmadı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik iddiaların ele alındığı duruşmada, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın savunma yaptı. Diğer sanıkların duruşmaya katılmadığı, avukatların ise mazeret bildirdiği öğrenildi.

Karar verilmesi beklenen davada yargılamanın sürdürülmesine hükmedildi.

Savcılık 9 sanık için ceza istemişti

Davanın 21 Ekim'de görülen önceki duruşmasında Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı.

Savcılık; Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 9 sanığın, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi kapsamında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti.

Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama hakkında ise suçlamalara ilişkin yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat talebinde bulunulmuştu.

CHP kurultay davası neden açıldı?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sırasında bazı delegelere para, iş ve adaylık vaadinde bulunulduğu, market kartları dağıtıldığı ve oy pusulalarının fotoğraflarının istendiği öne sürüldü.

İddialar üzerine açılan davada 12 sanık hakkında yargılama süreci başlatıldı. Suçlamalara ilişkin henüz kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmuyor.

Gözler 18 Kasım'a çevrildi

Mahkemenin erteleme kararıyla birlikte CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin ceza davasında gözler 18 Kasım'da yapılacak duruşmaya çevrildi. Bir sonraki duruşmada yargılama sürecinin nasıl ilerleyeceği ve mahkemenin vereceği karar merakla bekleniyor.