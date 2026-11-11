Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 programı çerçevesinde Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kabulün ardından görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, görüşmede Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirildiği bildirildi.

Erdoğan’dan Yatırım ve Ticaret Vurgusu

İletişim Başkanlığının açıklamasına göre Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha ileri seviyeye taşınmasının önemine dikkat çekti.

Türkiye ile Çin'in başta yatırım, enerji, ticaret ve turizm olmak üzere pek çok alanda ortak çalışmalarını artırabileceğini belirten Erdoğan, ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli adımların atılması konusunda Türkiye'nin kararlı olduğunu ifade etti.

Orta Koridor ve Kuşak-Yol Girişimi Gündemde

Görüşmede uluslararası taşımacılık ve ticaret güzergâhlarına ilişkin projeler de öne çıktı.

Erdoğan, Türkiye'nin Orta Koridor girişimi ile Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin birbirini tamamlayacak şekilde bütünleştirilebileceğine işaret etti.

Kalkınma Yolu Projesi'nin de bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, söz konusu projelerin birlikte oluşturabileceği iş birliği imkânlarının iki ülke açısından önemli fırsatlar barındırdığını vurguladı.