Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in kardeşi Deniz Gökçek hayatını kaybetti. Acı haberi Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek sosyal medya hesabından duyurdu.

Osman Gökçek, amcası Deniz Gökçek'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı; " İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Kıymetli amcam Deniz Gökçek Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Ömrünü iyiliğe, güzel ahlaka ve İslam’a hizmet etmeye adamış, gönlü güzel, yüreği merhamet dolu çok kıymetli bir insandı. Rabbim İslam’a yaptığı hizmetleri kabul, mekânını cennet, makamını âli eylesin."

DENİZ GÖKÇEK'İN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Osman Gökçek'in verdiği bilgiye göre Deniz Gökçek'in cenaze namazı, 12 Kasım Perşembe günü öğle namazının ardından Ankara'daki Hacı Bayram Camii'nde kılınacak.