Dünyada sağlık hizmetleri anlayışı değişirken sağlık turizmi de geleneksel tedavi yaklaşımının ötesine geçiyor. Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; koruyucu sağlık, rehabilitasyon, sağlıklı yaşlanma, medikal wellness ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetler sektörün yeni gelişim alanları arasında öne çıkıyor. Türkiye ise güçlü sağlık altyapısı, nitelikli insan kaynağı, termal kaynakları ve doğal zenginlikleriyle bu dönüşümde önemli bir potansiyel taşıyor.

4 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe giren Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği ve 27 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, sektörün geleceğine ilişkin önemli düzenlemeler ve hedefler içeriyor.

Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi, Fizyoterapist ve Sağlık Turizmi Uzmanı Dr. Fzt. Demet Ensari Şaylı, gazetemiz SONSÖZ’e özel yaptığı değerlendirmelerde sağlık turizmindeki dönüşümü, yeni yönetmeliğin sektöre etkilerini, fizyoterapinin önemini ve Türkiye'nin uluslararası pazardaki fırsatlarını anlattı.

ESENLİK HİZMETLERİ YENİ BİR DÖNEMİN KAPISINI AÇIYOR

Sağlığın yalnızca hastalıkların teşhis ve tedavisinden ibaret olmadığını belirten Şaylı, koruyucu sağlık, fiziksel ve ruhsal iyilik hâli ile hareket kapasitesinin korunmasının giderek daha fazla önem kazandığını söyledi. Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin ruhsatlandırma, personel standartları, hizmet sunumu ve denetim konularında yasal bir çerçeve oluşturduğunu belirten Dr. Fzt. Şaylı, düzenlemeyi sağlıklı yaşam kültürünün gelişmesi açısından stratejik bir adım olarak değerlendirdi.

Fizyoterapi ve rehabilitasyonun bu yeni yapılanmanın merkezinde bulunması gerektiğini vurgulayan Şaylı, özellikle ileri yaş grubunda denge ve hareket kapasitesinin korunması, düşme riskinin azaltılması ve bireylerin günlük yaşamda bağımsızlıklarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Hizmetlerin bilimsel değerlendirmelere, kişisel ihtiyaçlara ve mesleki yetkinliklere dayanması gerektiğini de ifade etti.

TÜRKİYE'NİN ANADOLU POTANSİYELİ DEĞERLENDİRİLMELİ

Türkiye'nin sağlık ve esenlik turizmi potansiyelinin yalnızca büyük şehirlerle sınırlı olmadığını belirten Dr. Şaylı, Anadolu şehirlerinin doğal çevreleri, iklim özellikleri, termal kaynakları ve kültürel zenginlikleriyle yeni destinasyonlar oluşturabileceğini söyledi.

Doğa temelli etkinlikler, kişiye özel fiziksel aktivite programları, rehabilitasyon uygulamaları ve sağlıklı yaşam eğitimlerinin bölgesel turizm modellerine katkı sunabileceğini belirten Şaylı, bu potansiyelin bilimsel veriler, güvenlik ve doğru yatırım planlamasıyla değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Son yıllarda öne çıkan longevity, yani sağlıklı ve uzun yaşam yaklaşımına da değinen Şaylı, asıl hedefin yalnızca yaşam süresini uzatmak değil, ilerleyen yaşlarda fiziksel kapasiteyi, sosyal işlevselliği ve bağımsızlığı korumak olduğunu ifade etti.

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