Ankara Gazi, Yenimahalle ve Kapadokya Rotary Kulüpleri, çocuk felcinin dünya genelinde ortadan kaldırılmasına yönelik küresel mücadeleye dikkat çekmek amacıyla Kapadokya’da ortak bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Kapadokya’nın eşsiz güzellikleri eşliğinde, üç Rotary Kulübünün iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, “End Polio Now – Çocuk Felcine Son” mesajıyla çocuk felciyle mücadeleye dikkat çekildi.

24 Ekim Dünya Çocuk Felci Günü kapsamında düzenlenen program, elektrikli araçlarla gerçekleştirilen şehir turuyla başladı. Araçlarda taşınan bayraklar ve magnetler aracılığıyla çocuk felciyle mücadele konusunda farkındalık oluşturuldu. Etkinlik, ertesi sabah gün doğumunda devam etti. Sepetinde “End Polio Now” ve “Çocuk Felcine Son” yazılı brandalar bulunan sıcak hava balonunun uçuşuyla, Kapadokya’nın simgeleşmiş manzarası eşliğinde çocuk felcinin dünya genelinde tamamen ortadan kaldırılması hedefine dikkat çekildi.

Ankara Gazi Rotary Kulübü Başkanı Işıl Sertoğlu Sel, Yenimahalle Rotary Kulübü Başkanı Halil Kürklü ve Kapadokya Rotary Kulübü Başkanı Taylan Kapucu, çocuk felciyle mücadelede uluslararası dayanışmanın, aşılama çalışmalarının ve toplumsal farkındalığın önemini vurgulayarak şu açıklamada bulundu:

“Rotary, uzun yıllardır çocuk felcinin dünya genelinde ortadan kaldırılması amacıyla uluslararası ölçekte çalışmalar yürütüyor. End Polio Now kampanyası kapsamında sürdürülen çalışmalar; aşılama faaliyetlerini desteklemeyi, toplumları bilinçlendirmeyi ve çocukların çocuk felcinden uzak, sağlıklı bir geleceğe sahip olmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Rotary’nin 1985 yılında başlattığı PolioPlus programı ve 1988 yılında hayata geçirilen küresel girişimden bu yana, dünya genelindeki çocuk felci vakaları %99,9 oranında azaldı. Küresel aşılama çalışmaları sayesinde 3 milyardan fazla çocuk aşılarla koruma altına alındı ve 20 milyondan fazla insanın çocuk felcinin neden olabileceği felçten korunması sağlandı.

Elde edilen tüm bu başarılara rağmen, çocuk felcinin tamamen ortadan kaldırılması için aşılama çalışmalarının, uluslararası iş birliğinin ve toplumsal farkındalığın kararlılıkla sürdürülmesi büyük önem taşıyor.”

KAPADOKYA’DAN YÜKSELEN MESAJ AÇIK: ÇOCUK FELCİNE SON VERMEK MÜMKÜN!

Çocuk felcinin tamamen ortadan kaldırılması hedefine her zamankinden daha yakın olunsa da mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi büyük önem taşıyor. Çünkü çocuk felcinin sona ermesine çok az kaldı! Rotary’nin yıllardır sürdürdüğü bu küresel mücadelede her aşı, her destek ve her farkındalık çalışması, çocuk felcinden arındırılmış bir dünya hedefine katkı sağlıyor.