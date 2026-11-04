Türk Hava Yolları, 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Orta Doğu'daki savaşın ve enerji maliyetlerindeki artışın havacılık sektörüne yönelik baskısına rağmen şirket, üçüncü çeyrekte 929 milyon dolar esas faaliyet kârı elde etti.

Temmuz-eylül döneminde THY'nin toplam gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 artarak 8,3 milyar dolara ulaştı. Yolcu sayısı yüzde 4,7 artışla 28,5 milyona yükselirken, doluluk oranı da 1,5 puanlık artışla yüzde 87,1 olarak gerçekleşti.

Kargo gelirlerinde de dikkat çeken artış

Turkish Cargo'nun taşıdığı kargo hacmi yüzde 7,4 artarken, kargo gelirleri yüzde 45,6 yükselerek 1,2 milyar doları aştı.

THY'nin 2026 yılının ilk dokuz ayında gerçekleştirdiği toplam yatırım tutarı 4,6 milyar dolara ulaşırken, konsolide varlıkları 52 milyar doları geçti.

Büyüme hedefi aşağı yönlü revize edildi

Şirket, Orta Doğu'daki savaşın talep ve operasyonel faaliyetler üzerindeki etkileri nedeniyle 2026 yılı için daha önce yüzde 10 olarak belirlediği yıllık yolcu kapasitesi büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti. Üçüncü çeyrekte kapasite artışı yüzde 3,2 seviyesinde kaldı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, savaş ve jet yakıtı fiyatlarındaki yüksek seyrin küresel havacılık sektöründe önemli bir baskı oluşturduğunu belirterek, şirketin operasyonel verimlilik ve maliyet disiplini odağında çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.