Amazon Prime Video’nun yeni orijinal dizisi “Grand Maison İstanbul”un kadın başrol oyuncusu belli oldu. Dizide Defne karakterine Demet Özdemir hayat verecek. Kerem Bürsin ise Ateş karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
DEMET ÖZDEMİR VE KEREM BÜRSİN BAŞROLLERİ PAYLAŞACAK
DASS Yapım imzalı “Grand Maison İstanbul” dizisinin merakla beklenen kadın başrolü için Demet Özdemir ile anlaşmaya varıldı. Aralık ayında çekimlerine başlanması planlanan yapımda Özdemir, Defne karakterini canlandıracak. Dizinin diğer başrol oyuncusu Kerem Bürsin ise Ateş karakteriyle kamera karşısına geçecek.
YÖNETMEN KOLTUĞUNDA UMUT ARAL OTURUYOR
Uluslararası Emmy ödüllü yönetmen Umut Aral'ın yönetmenliğini üstleneceği “Grand Maison İstanbul”, Amazon Prime Video'nun yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası pazarda da ses getirmesi hedeflenen orijinal yapımları arasında yer alıyor.
Global izleyici kitlesine ulaşması hedeflenen dizinin, oyuncu kadrosu ve prodüksiyonuyla dikkat çekmesi bekleniyor.