Özgür Özel Erdoğan’a seslendi “Ya istifa et, ya da erken seçime git”

ÖZBEKİSTAN ve TÜRKİYE ARASINDA STRATEJİK ORTAKLIK

Şanlıurfa’da aile katliamı: Anne ve kızı hayatını kaybetti

Bu gece Amerika İran'ı vuracak mı?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'nin eğitim tarihinde yeni bir sayfa açıldı: Harf İnkılabı

Global izleyici kitlesine ulaşması hedeflenen dizinin, oyuncu kadrosu ve prodüksiyonuyla dikkat çekmesi bekleniyor.

Uluslararası Emmy ödüllü yönetmen Umut Aral'ın yönetmenliğini üstleneceği “Grand Maison İstanbul”, Amazon Prime Video'nun yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası pazarda da ses getirmesi hedeflenen orijinal yapımları arasında yer alıyor.

Beren Saat ve Ekin Koç 10 Yıl Sonra Yeniden Bir Arada

DASS Yapım imzalı “Grand Maison İstanbul” dizisinin merakla beklenen kadın başrolü için Demet Özdemir ile anlaşmaya varıldı. Aralık ayında çekimlerine başlanması planlanan yapımda Özdemir, Defne karakterini canlandıracak. Dizinin diğer başrol oyuncusu Kerem Bürsin ise Ateş karakteriyle kamera karşısına geçecek.

DEMET ÖZDEMİR VE KEREM BÜRSİN BAŞROLLERİ PAYLAŞACAK

Amazon Prime Video’nun yeni orijinal dizisi “Grand Maison İstanbul”un kadın başrol oyuncusu belli oldu. Dizide Defne karakterine Demet Özdemir hayat verecek. Kerem Bürsin ise Ateş karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.