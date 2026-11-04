ABD’de Kongre üyelerinin belirlendiği ara seçimlerde ilk sonuçlar açıklanmaya başladı. Associated Press’in (AP) resmi olmayan verilerine göre Temsilciler Meclisi yarışında Demokratlar 143, Cumhuriyetçiler 86 sandalye elde etti.

Seçimlerde Cumhuriyetçilerin elinde bulunan 7 sandalyenin Demokrat adaylara geçmesi, Kongre’deki çoğunluk mücadelesini yeniden gündeme taşıdı. Demokratların elde ettiği kazanımlar, Trump yönetiminin önümüzdeki dönemde Kongre ile ilişkilerinin nasıl şekilleneceğine yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi.

TRUMP’TAN DEMOKRATLARLA ÇALIŞMA MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonuçlarına ilişkin New York Times gazetesine konuştu. Demokratların seçimlerdeki performansını değerlendiren Trump, sonuçları kabul etmeye hazır olduğunu belirterek rakip partiyle iş birliği yapabileceği mesajını verdi.

Trump, “Onlarla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Muhtemelen beraber çalışmak için bir çözüm buluruz” dedi.

GÖZLER KONGRE’DEKİ ÇOĞUNLUK HESABINDA

Ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’ndeki 435 sandalyenin tamamı için oy kullanılırken Senato’daki 100 sandalyenin 35’i de seçimlere açıldı. Ayrıca 36 eyalette valilik yarışları gerçekleştirildi.

Demokratların Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirmesi için net üç, Senato’da ise net dört sandalye kazanması gerekiyor. Açıklanan ilk veriler, Cumhuriyetçilerin Kongre’deki mevcut siyasi üstünlüğünü koruma mücadelesini zorlaştıran sonuçlar ortaya koydu.

DEMOKRATLAR SENATO'DA ÇOĞUNLUĞU GARANTİLEDİ

ABD'de seçimlerin son sonuçlarına göre Demokratlar, Senato'da çoğunluğu elde etmeyi garantiledi. Cumhuriyetçilerin Senato'daki üstünlüğü sona ererken gözler Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluk yarışına çevrildi. Demokratların Meclis'te de kontrolü ele geçirip geçiremeyeceği merak konusu oldu.

GEORGIA'DA TARİHİ VALİLİK SONUCU

Georgia'da Demokrat aday Keisha Lance Bottoms, Cumhuriyetçi milyarder Rick Jackson'ı mağlup ederek valilik yarışını kazandı. Bottoms, ABD tarihinde seçilen ilk siyah kadın vali olurken Georgia'nın da ilk kadın valisi olarak tarihe geçti. Bu sonuçla eyalette 2003'ten bu yana devam eden Cumhuriyetçi yönetim sona e