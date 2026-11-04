Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir-Aydın kara yolu üzerindeki Alangüllü Kavşağı’nda meydana geldi. Gökhan A. (39) yönetimindeki 09 AUG 608 plakalı, pazarcıları taşıyan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
7 kişi hastaneye kaldırıldı
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Gökhan A. ile araçta bulunan Ahmet A. (15), Türkan S. (58), Birsel A. (20), Saniye A. (38), Murat A. (29) ve Gamze K. (25) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı