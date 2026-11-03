Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu davada sanık sayısı 41'den 50'ye yükseldi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 702 sayfalık iddianamede, Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 41 kişi hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildi.

İddianamede; icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık ve iftira suçlamalarına yer verildi. Dosyada ayrıca şüphelilere ait yaklaşık 170 milyon 83 bin lira nakit ve mevduat ile 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, lüks saat ve cep telefonu hakkında müsadere talep edildi.

9 İŞ İNSANI HAKKINDA EK İDDİANAME

Davanın önceki duruşmasında, dosyada daha önce suçtan zarar gören sıfatıyla bulunan 9 iş insanı ile belediyenin eski genel sekreter yardımcısı Serkan T. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Bu kapsamda hazırlanan 24 sayfalık ek iddianame Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ek iddianameyle 9 iş insanı hakkında rüşvet verme, Serkan T. hakkında ise yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap suçundan ceza talep edildi. İki iş insanına ayrıca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlaması yöneltildi.

Savcılık değerlendirmesinde, bazı iş insanlarının belediyedeki hak ediş, iskan ruhsatı ve tapu işlemlerini tamamlayabilmek için para veya taşınmaz vermek zorunda kaldıklarına ilişkin beyanları ele alındı. Ancak savcılık, bazı eylemlerde icbar suretiyle irtikap suçunun baskı unsurunun oluşmadığı kanaatiyle rüşvet verme suçlamasında bulundu.

İŞ İNSANLARINDAN DİKKAT ÇEKEN SAVUNMALAR

Duruşmada söz alan iş insanları, belediyeyle yürüttükleri işlemler sırasında para ve taşınmaz vermeye zorlandıklarını öne sürdü.

Ek iddianamede rüşvet verme suçlaması yöneltilen Yusuf Y., yerel seçimler döneminde kendisinden 25 milyon lira seçim desteği istendiğini, 8,5 milyon lira vermeyi kabul ettiğini anlattı. Yusuf Y., bu parayı gönüllü olarak vermediğini ve hak ediş ödemesi yapılacağı söylenerek kendisinden talep edildiğini iddia etti.

Yusuf Y. ayrıca Mustafa Gökhan Böcek'e 30 milyon lira ödeme yaptığını, bu parayı da kendi isteğiyle vermediğini ileri sürdü.

İş insanı Hakan I. ise iskan ruhsatı alabilmek için bir daireyi vermek zorunda kaldıklarını iddia ederek, dairenin devrinden sonra ruhsat işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

İnşaat mühendisi Mehmet Akif K. de iskan ruhsatı karşılığında Muhittin Böcek'e verilmek üzere daire istendiğini öne sürdü.

DURUŞMA ERTELENDİ

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek hazır bulundu. Mahkeme heyeti, ek iddianameyle dosyaya dahil edilen sanıkları dinledi.

Duruşmaya katılmayan iki sanık hakkında zorla getirme, Demir D. hakkında ise yakalama emri çıkarıldı.

Eksik ifadelerin alınması nedeniyle duruşma ertelendi. Davada 2'si tutuklu toplam 50 sanığın yargılanmasına devam edilecek.