İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) görev yapmış isimler ile özel sektör temsilcisi mercek altına alındı.

Gözaltı kararı verilen 6 kişi arasında SPK eski Kurul Başkan Vekili, SPK eski Kurul Üyesi, SPK eski Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı ve SPK eski Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı bulunuyor. Ayrıca BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı ile Tera Holding İdari İşler Direktörü hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada, fon hareketleri ve ilgili işlemler inceleniyor. Savcılık tarafından yürütülen adli sürecin devam ettiği öğrenildi.