Küresel piyasalar, ABD'deki seçim süreci, Orta Doğu'daki gelişmeler, yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler ve merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik beklentilerin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. ABD ve Asya borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısı öne çıkarken, Avrupa piyasalarında enerji maliyetlerindeki gerilemeyle pozitif bir görünüm izlendi. Yurt içinde ise yatırımcıların odağı ekim ayı enflasyon verilerine çevrildi.

ABD'de teknoloji hisselerinde düşüş

ABD piyasalarında yapay zeka yatırımlarının şirketlerin gelir ve kârlılığına ne zaman katkı sağlayacağına ilişkin soru işaretleri, teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturdu. Büyük ölçekli yatırımların finansmanına yönelik endişeler de satışları hızlandırdı.

ABD'li çip üreticisi Marvell Technology'nin optik ağ teknolojileri şirketi Lumentum'u yaklaşık 115 milyar dolarlık işletme değeri üzerinden, tamamen hisse takası yoluyla satın alacağını açıklamasının ardından Marvell hisseleri yüzde 12,72, Lumentum hisseleri ise yüzde 18,59 değer kaybetti.

Oracle'ın yapay zeka yatırımlarını finanse etmek amacıyla 10 milyar dolarlık hisse senedi ve 10 milyar dolarlık tahvil ihracı planladığını duyurması da şirket hisselerinde satışa neden oldu. Oracle hisseleri günü yüzde 8,76 düşüşle tamamladı.

Analistler, yarı iletken sektöründeki talep görünümüne ilişkin kaygıların, yüksek sermaye harcamalarının finansmanına yönelik soru işaretlerinin ve küresel faizlerde sıkılaşma beklentisinin piyasalardaki düşüşte etkili olduğunu belirtti.

ABD'de açıklanan ekonomik veriler de Fed'in para politikasına ilişkin beklentileri etkiledi. Tedarik Yönetimi Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekim ayında 55,5 seviyesine yükselerek sektörde büyümenin hızlandığını gösterdi.

Ekonomik aktivitenin güçlü seyrini koruması, ABD Merkez Bankasının (Fed) daha şahin bir politika izleyebileceği beklentisini güçlendirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında faiz artırabileceğine yönelik olasılık yüzde 75'e yükseldi.

Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere hafta boyunca yayımlanacak iş gücü piyasası göstergelerini ve Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman'ın açıklamalarını takip ediyor.

Trump'ın İran mesajı petrol fiyatlarını etkiledi

Orta Doğu'da diplomatik girişimlere ilişkin gelişmeler de küresel piyasalarda yakından izleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerin ardından İran'a saldırmaya karşı olduğu yönündeki haberler, piyasalardaki savaş priminin azalmasına katkı sağladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de İran'la bazı ilerlemeler kaydedildiğini belirterek müzakere yoluyla uzlaşmaya varılması ihtimali konusunda iyimser olduklarını ifade etti.

Bölgede barış sağlanabileceğine yönelik beklentiler petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Apple'ın bilançosu beklentileri destekledi

ABD'li teknoloji şirketi Apple, üç aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net satışları yıllık bazda yaklaşık yüzde 12 artarak 114,5 milyar dolara ulaştı. Apple, geçen yılın aynı döneminde 102,5 milyar dolar net satış açıklamıştı.

Şirketin net kârı da aynı dönemde yüzde 12 artışla 30,7 milyar dolara yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde 27,5 milyar dolar net kâr elde eden Apple'ın hisse başına kârı ise 1,85 dolardan 2,10 dolara çıktı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,90 seviyelerinde seyrederken, dolar endeksi yatay bir görünümle 101,8 seviyesinde işlem gördü.

Altının ons fiyatı, tepki alımlarının ardından yeni işlem gününde yüzde 0,6 gerileyerek 3 bin 922 dolara düştü. Ocak vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 0,4 artışla 105,2 dolardan işlem gördü.

New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,51, Nasdaq endeksi yüzde 1,07 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,41 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

Avrupa borsaları enerji maliyetlerindeki düşüşle yükseldi

Avrupa piyasalarında Orta Doğu'daki diplomatik girişimlerin barış beklentilerini güçlendirmesi ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon endişelerini hafifletmesiyle pozitif bir seyir izlendi.

Enerji maliyetlerindeki düşüş, özellikle havacılık ve turizm sektöründeki şirketlerin hisselerine olumlu yansıdı. Air France-KLM hisseleri yüzde 4,8, IAG hisseleri yüzde 3,8 ve Ryanair hisseleri yüzde 5 değer kazandı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, Rusya ile Ukrayna arasında 10-11 Kasım tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de çalışma düzeyinde görüşmeler gerçekleştirileceğini duyurdu. Görüşmelerde savaş sonrası güvenlik düzenlemeleri, gerilimin azaltılması, insani yardım ve barış sürecine yönelik adımların ele alınması bekleniyor.

Avrupa borsalarında İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,90, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,63 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise güne negatif başladı.

Asya borsalarında teknoloji hisseleri geriledi

Asya piyasalarında Hong Kong hariç negatif bir görünüm öne çıktı. Yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişeler, özellikle teknoloji ve yarı iletken şirketlerinin hisselerinde satış baskısını artırdı.

Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı bulunurken, Güney Kore'deki teknoloji şirketlerinin hisselerinde sert düşüşler yaşandı. LG Electronics hisseleri yüzde 6,6, SK Hynix hisseleri yüzde 6 ve Samsung Electronics hisseleri yüzde 4,5 değer kaybetti.

Çin'de ise hisse senedi piyasalarını desteklemek ve yatırımcı güvenini artırmak amacıyla yeni finansal tedbirler açıklandı.

Çin Halk Bankası (PBOC), finans kuruluşlarıyla gerçekleştirilecek takas işlemleri aracılığıyla borsaya 100 milyar yuandan (yaklaşık 15 milyar dolar) fazla likidite sağlanabileceğini bildirdi. Ayrıca Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonunun (CSRC), likiditeyi artırmak amacıyla teminat kurallarını gevşetmeyi değerlendirdiği aktarıldı.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,9 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Borsa İstanbul'da gözler ekim ayı enflasyon verilerinde

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,88 değer kazancıyla 10.961,67 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,18 geriledi.

Yatırımcıların odağında bugün açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri bulunuyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ekim ayında yüzde 2,20 artacağını öngörüyor.

Dolar/TL, dün günü 49,9700 seviyesinden tamamlarken, yeni işlem gününde bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 yükselişle 49,9970 seviyesinden işlem gördü.

Analistler, yurt içinde enflasyon verilerinin, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puan seviyeleri direnç, 10.900 ve 10.700 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.

Bugün piyasaların takip edeceği veriler

Küresel piyasalarda bugün açıklanacak ekonomik veriler de yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

10.00: Türkiye ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

10.00: Türkiye ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)

18.00: ABD eylül ayı JOLTS açık iş sayısı

18.00: ABD eylül ayı fabrika siparişleri

18.00: ABD eylül ayı dayanıklı mal siparişleri

Japonya'da ise piyasalar resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.