Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “100 il, 1000 ilçe” projesine ilişkin açıklamaları, Ankara’nın Polatlı ilçesinde il olma tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Bahçeli’nin il olabilecek ilçeler arasında Polatlı’yı da sayması, ilçede uzun yıllardır devam eden beklentileri yeniden canlandırdı.

Yaklaşık 30 yıldır il olma hedefiyle gündeme gelen Polatlı, nüfusu, ekonomik yapısı, tarımsal üretimi, sanayisi ve ulaşım imkanlarıyla dikkat çekiyor. Açıklamanın ardından ilçenin il statüsü kazanması halinde ortaya çıkabilecek idari değişiklikler de tartışılmaya başlandı.

Çevre ilçeler Polatlı’ya mı bağlanacak?

Polatlı’nın il olması durumunda Ankara’nın batısındaki idari sınırların değişebileceği değerlendiriliyor. Bu kapsamda Eskişehir’e bağlı Sivrihisar ve Günyüzü, Ankara’ya bağlı Haymana ile Konya’ya bağlı Çeltik ilçelerinin Polatlı’ya bağlanabileceği iddiaları gündeme geldi.

Ancak söz konusu ilçelerin Polatlı’ya bağlanmasına ilişkin kesinleşmiş bir resmi karar veya açıklanmış bir idari düzenleme bulunmuyor. Bu ihtimaller şimdilik kamuoyunda tartışılan senaryolar arasında yer alıyor.

Polatlı’nın il olması için hangi süreç gerekiyor?

Polatlı’nın il statüsü kazanabilmesi için yasal ve idari sürecin tamamlanması gerekiyor. Yeni illerin kurulması ve il sınırlarının belirlenmesi, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde ele alınacak. Nihai kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilecek kanunla verilmesi gerekiyor.

Bahçeli’nin açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen il olma beklentisinin nasıl sonuçlanacağı merak edilirken, Polatlı’da yaklaşık 30 yıldır devam eden il olma tartışmaları da yeniden kamuoyunun gündemine taşındı.