Türkiye Büyük Millet Meclisi idari yapılanmasında önemli bir görev değişimi gerçekleşti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un kararıyla genel sekreterlik koltuğuna Prof. Kemal Şamlıoğlu oturdu.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, genel sekreterlik makamına Prof. Kemal Şamlıoğlu’nu atadı. 2 Kasım 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulan bu atamayla birlikte, aynı gün Meclisin resmi internet sitesindeki Genel Sekreterlik kısmına Şamlıoğlu’nun portresi eklendi.

Şamlıoğlu, 2023 yılının Haziran ayında Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevine getirilmişti ve kariyerini eğitim bürokrasisi üzerine kurmuş bir isim olarak biliniyor.

Kemal Şamlıoğlu Kimdir ?

Aslen bir akademisyen ve eğitimci olan Kemal Şamlıoğlu, Samsun Üniversitesinde profesör unvanıyla görev yapmaktadır. Profesyonel iş yaşamına 1999 yılında adım atan Şamlıoğlu, hem kamuda hem de özel sektörde çeşitli kademelerde eğitimcilik yaptı.

Özel sektörde bir süre genel müdürlük pozisyonunda bulunan deneyimli isim; eğitim yönetimi, insan kaynakları, operasyon ve bütçe planlaması gibi alanlarda sorumluluk üstlendi. Kamudaki görevlerinde ise üst düzey politika belgelerinin hazırlanması, mevzuat çalışmaları, stratejik planlama, bütçe yönetimi ve yasama süreçlerine katkı sundu. Ayrıca iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Rize doğumlu olan Kemal Şamlıoğlu, 1978 yılında dünyaya geldi.

Memleketiyle olan bağlarını siyasi alanda da sürdüren Şamlıoğlu, 28. Dönem milletvekilliği genel seçimleri öncesinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Rize milletvekili aday adayı olmuştu.

Kemal Şamlıoğlu’nun Geçmişteki Görevleri

Kariyeri boyunca pek çok farklı kurumda görev yapan Kemal Şamlıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünde mesai harcadı. Bakanlıkta daire başkanı olarak görev yaptığı dönemde önemli bir devlet projesinin teşvik mekanizmalarını yönetti.

Daha sonra Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde genel sekreterlik görevini üstlendi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hayata geçirmesiyle kurulan Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun kurucu üyeleri arasında kendisine yer buldu; bu kurulda okul öncesi dönemden yükseköğretime kadar geniş bir yelpazede eğitim politikalarının oluşturulması için çalıştı. 22 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atandı.

Akademik kimliğiyle öne çıkan Şamlıoğlu’nun yayımlanmış eserleri arasında “Tanzimat Yeniliğinin Retorik Problemleri” ve “Asallaşan Şiir: Makine ve İnsan İsmet Özel” isimli kitaplar yer almaktadır. Çeşitli dergilerde makaleleri ve eleştiri yazıları basılan isim, uluslararası düzeyde editörlük faaliyetlerinde bulundu, çok sayıda sempozyum organize etti ve bu etkinliklerde konuşmacı olarak yer aldı.

Evli olan Kemal Şamlıoğlu üç kız çocuk babasıdır. Akademik ve bürokratik