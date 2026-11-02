Uluslararası veri platformu Numbeo'nun yayımladığı 2026 Güvenlik Endeksi, Türkiye'deki büyükşehirlerin güvenlik sıralamasını yeniden gündeme taşıdı. Kullanıcıların güvenlik algılarına göre hazırlanan listede Bursa ilk sırada yer alırken Antalya ve İzmir de üst sıralarda kendine yer buldu. Başkent Ankara ise İstanbul'un önünde yer aldı.

Uluslararası veri platformu Numbeo'nun güvenlik endeksi, Türkiye'nin büyükşehirlerini yeniden gündeme taşıdı. Kentlerde yaşayan insanların güvenlik algılarından yola çıkılarak hazırlanan sıralamada Bursa zirvede yer aldı. Antalya ve İzmir ilk üçe girerken Başkent Ankara, İstanbul'u geride bıraktı.

Bursa listenin zirvesinde

Paylaşılan sıralamada Bursa, Türkiye'nin en güvenli şehri olarak ilk sırada gösterildi. Turizmin önemli merkezlerinden Antalya ikinci, İzmir ise üçüncü sırada yer aldı.

Başkent Ankara dördüncü sıraya yerleşirken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul, listede beşinci oldu.

Türkiye'nin en güvenli 5 şehri

Numbeo verilerine dayandırılan sıralama şu şekilde:

Bursa Antalya İzmir Ankara İstanbul

Güvenlik sıralaması neye göre belirleniyor?

Numbeo, şehirlerdeki güvenlik durumunu kullanıcıların paylaştığı değerlendirmeler üzerinden ölçüyor. Gündüz ve gece sokakta kendini güvende hissetme, suç olaylarına ilişkin endişeler ve genel güvenlik algısı gibi unsurlar endeksin oluşturulmasında etkili oluyor.

Ancak bu veriler doğrudan resmi suç istatistiklerine dayanmıyor. Dolayısıyla sıralama, şehirlerin kesin suç oranlarını değil, katılımcıların güvenlik konusundaki değerlendirmelerini yansıtıyor.