Geçen hafta sert düşüşle yatırımcıyı tedirgin eden altın ve gümüş piyasalarında yeni haftayla birlikte toparlanma başladı. Son bir yılın en düşük seviyesini gören ons altın, yeniden yükselişe geçerek yüzde 0,6 değer kazandı.

3 bin 870,3 dolara kadar gerileyen ons altın, 3 bin 914 dolara yükseldi. Piyasalardaki bu hareketlilik iç piyasadaki altın fiyatlarına da yansıdı.

İşte güncel altın fiyatları:

Gram altın: 6 bin 277 TL

Çeyrek altın: 10 bin 666 TL

Cumhuriyet altını: 43 bin 468 TL