Antalya, dünyanın en önemli iklim organizasyonlarından biri olan COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı kapsamında devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, bilim insanları, iş dünyası ve sivil toplum temsilcileri Antalya'da bir araya gelecek.

Zirve kapsamında 85'in üzerinde devlet ve hükümet başkanının, yaklaşık 300 bakanın ve 80 bine yakın katılımcının Antalya'ya gelmesi bekleniyor. Organizasyon süresince alandaki ziyaretçi sayısının 1 milyonu aşacağı tahmin ediliyor. En yoğun diplomasi trafiğine sahne olacak Liderler Zirvesi ise 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Erdoğan dünya liderlerine hitap edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Kasım'da düzenlenecek Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Açılışta dünya liderlerine hitap etmesi beklenen Erdoğan'ın, konferans kapsamında konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

111 hektarlık dev organizasyon alanı

COP31 için EXPO 2016 alanında yaklaşık 111 hektarlık yerleşke oluşturuldu. Toplam 1 milyon 109 bin 658 metrekarelik alan, Mavi Bölge ve Yeşil Bölge olmak üzere iki ayrı bölümden oluşuyor.

Resmi müzakerelerin yürütüleceği Mavi Bölge 527 bin 414 metrekare, halka ve ziyaretçilere yönelik etkinliklerin gerçekleştirileceği Yeşil Bölge ise 582 bin 244 metrekare büyüklüğünde hazırlandı.

Mavi Bölge'de iki genel kurul salonu, 28 toplantı salonu ve 6 özel etkinlik alanı bulunuyor. Ülke ve uluslararası kuruluşların çalışmalarını tanıtacağı 159 pavilyon ile 90 delegasyon ofisinin başvurusu onaylandı.

Dev zirve salonları ve medya merkezi hazır

Konferansın en önemli toplantıları, 'Anadolu' ve 'Akdeniz' adı verilen iki genel kurul salonunda gerçekleştirilecek. 1600 kişilik Anadolu Salonu ile 1300 kişilik Akdeniz Salonu, uluslararası müzakerelere ev sahipliği yapacak.

Zirveyi takip etmek üzere yaklaşık 4 bin ulusal ve uluslararası medya mensubunun Antalya'ya gelmesi bekleniyor. Gazeteciler için oluşturulan medya merkezinde çalışma alanları, televizyon stüdyoları ve canlı yayın noktaları yer alıyor. Organizasyon boyunca 300'ün üzerinde basın toplantısının yapılması ve 40 canlı yayın noktasının kullanılması planlanıyor.

Yeşil Bölge'de bilim, teknoloji ve gastronomi buluşacak

Yaklaşık 582 bin metrekarelik Yeşil Bölge, iklim gündemini toplumla buluşturacak etkinliklere ev sahipliği yapacak. Türkiye Pavilyonu'nda ülkenin iklim politikaları ve sürdürülebilirlik çalışmaları tanıtılacak.

Bölgede ayrıca bilim merkezi, girişimcilik alanları, tematik etkinlik noktaları, restoranlar ve '7 Bölge Gastronomi' bölümü bulunuyor. Toplam 6 bin 250 kişilik kapasiteye sahip kongre merkezinin yanı sıra 5 bin kişilik büyük amfi ve 800 kişilik küçük amfi de ziyaretçilerin kullanımına sunulacak.

Sıfır atık ve çevreci ulaşım öne çıkacak

COP31 yerleşkesinde çevreci uygulamalar da organizasyonun önemli başlıkları arasında yer alacak. Sıfır Atık Müzesi, uygulama ve atölye merkezi ile geçici depolama ve kompost merkezi için özel alanlar oluşturuldu.

Katılımcıların plastik tüketimini azaltması amacıyla su dolum noktaları kurulurken, yeniden kullanılabilir şişe ve mataraların kullanımı teşvik edilecek. Ulaşımda ise sıfır emisyonlu elektrikli otobüslerden yararlanılacak.

Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde geliştirilen çevre yaklaşımı da konferans kapsamında tanıtılacak.

Antalya'nın doğası ve yöresel lezzetleri tanıtılacak

Antalya Pavilyonu'nda kentin doğal zenginlikleri, deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunmasına yönelik çalışmalar ile yöresel ürünleri uluslararası konuklara tanıtılacak.

Caretta caretta simgesiyle denizlerin korunmasına dikkat çekilecek pavilyonda, kentin coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel lezzetleri de ziyaretçilerle buluşacak. Dumansız Plaj uygulaması, akarsu bariyerleri, çöp kapanları, kıyı temizliği etkinlikleri ve plastik kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalar da tanıtılacak.

Antalya ekonomisine milyarlarca dolarlık katkı beklentisi

COP31'in Antalya'da yaklaşık 2 milyar dolarlık doğrudan ekonomik hareketlilik oluşturması bekleniyor. Konaklama, ulaşım, yeme içme ve alışveriş başta olmak üzere birçok sektörde hareketlilik yaratması öngörülen organizasyonun, çarpan etkisiyle toplam ekonomik katkısının 3-4 milyar dolara ulaşabileceği değerlendiriliyor.

Konferans süresince katılımcıların açık otoparklardan organizasyon alanına elektrikli otobüslerle ücretsiz taşınması planlanıyor. Kent merkezi ve diğer bölgelerden ulaşımda ise halk otobüsleri ve tramvaydan ücretsiz yararlanılabilecek.

9 Kasım'da başlayacak COP31'in toplantı programı 20 Kasım'a kadar devam edecek. 15 Kasım Pazar günü konferans çalışmalarına ara verilecek. Organizasyon alanının kapanışı ise 21 Kasım saat 18.00'de gerçekleştirilecek.