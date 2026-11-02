İnternet kullanıcılarını doğru adreslere yönlendiren DNS sistemini siber saldırılara karşı daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan dört bilgisayar mühendisi, blokzincir tabanlı “SiberTEPE” projesini geliştirdi. DNS ve DHCP altyapılarına yeni bir güvenlik katmanı ekleyen proje, TEKNOFEST 2026 Blokzincir Yarışması'nda Türkiye ikincisi oldu.

SiberTEPE projesi bir yıllık çalışmayla geliştirildi

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Ediz Ural, Özgür Pirli ve Atahan Düryaz ile Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi Ahmet Atakan Okutan, yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından SiberTEPE projesini hayata geçirdi.

Yeditepe Üniversitesi Teknopark İstanbul Girişim Stüdyosu'nda yürütülen çalışmada, kurumların ağ altyapılarında kullanılan DNS ve DHCP sistemlerinin güvenliğinin artırılması hedeflendi.

DNS ve DHCP sistemlerine blokzincir tabanlı güvenlik katmanı

SiberTEPE takım lideri Ediz Ural, projenin geliştirilme fikrinin staj dönemlerinde karşılaştıkları güvenlik sorunlarından ortaya çıktığını belirtti. DNS ve DHCP sistemleri üzerinden gerçekleştirilen siber saldırıların tespit edilmesinin zor olabildiğine dikkati çeken Ural, bu saldırıları önlemeye yönelik bir sistem geliştirmek istediklerini ifade etti.

Projenin geliştirilme sürecinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini aktaran Ural, DNS altyapısına blokzincir tabanlı bir güvenlik katmanı eklediklerini söyledi.

DNS'nin kullanıcıları internette ulaşmak istedikleri adreslere yönlendirdiğini, DHCP'nin ise cihazlara otomatik IP adresi atadığını anlatan Ural, iki sistemi bir araya getirerek merkeziyetsiz bir güvenlik altyapısı oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Ural, sistemde bilgilerin tek bir merkezde tutulması yerine farklı adreslerde ve bölgelerde saklandığını belirterek, blokzincir teknolojisinin değiştirilemez kayıt özelliği sayesinde olası saldırılarda veriler üzerinde yapılan değişikliklerin tespit edilebildiğini dile getirdi.

DNS saldırıları büyük platformları da etkileyebiliyor

Projenin takım danışmanı ve Yeditepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi Ahmet Atakan Okutan da DNS altyapısının güvenliğinin önemine dikkati çekti.

DNS sistemini internetin adres defterine benzeten Okutan, bu sistemde meydana gelen bozulmaların veya kötü niyetli müdahalelerin geniş çaplı erişim sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

2016 yılında gerçekleştirilen bir siber saldırının ardından Netflix ve Facebook gibi büyük platformlara erişimde saatler süren kesintiler yaşandığını hatırlatan Okutan, SiberTEPE projesinde adres kayıtlarının farklı bölgelerde ve düğümlerde (node) tutulduğunu ifade etti.

Okutan, sistemin bir noktasında bozulma yaşanması halinde diğer düğümler üzerinden kontrol sağlanabildiğini belirterek, bu yöntemle ağ altyapısının güvenliğini korumayı ve olası siber saldırıların etkisini azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

TEKNOFEST 2026'da 17 bin 600 başvuru arasından ikinci oldu

TEKNOFEST 2026 Blokzincir Yarışması'na yaklaşık 17 bin 600 başvuru yapıldığını belirten Okutan, eleme aşamalarının ardından 30 takımın finale kaldığını ve SiberTEPE ekibinin yarışmayı Türkiye ikincisi olarak tamamladığını bildirdi.

Bireysel internet kullanıcılarının da siber güvenlik konusunda bilinçli hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Okutan, özellikle güvenilir olmayan internet sitelerinde kişisel bilgilerin paylaşılmaması konusunda uyarıda bulundu. Okutan, kurumların ağ güvenliğinin yanı sıra bireysel kullanıcıların dijital güvenlik konusunda dikkatli olmasının da önem taşıdığını kaydetti.