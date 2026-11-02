İnsan sağlığını tehlikeye atan sahte ilaç ticaretine yönelik yürütülen soruşturmada 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yeniden piyasaya sürüldüğü iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kanser hastalarının tedavi güvenliğini tehlikeye atan yapılanmaların mercek altına alındığını bildirdi.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik takip, araştırma ve incelemelerde 3'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 24 şüpheli, 4 şirket ve 5 iş yeri tespit edildi. Mali incelemelerde şüpheli kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon TL olduğu, para hareketlerinin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumsuzluk gösterdiği belirlendi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezli 11 ilde, 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Öte yandan suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mallar ile banka hesaplarına el konuldu.

Gürlek: Müsaade göstermeyeceğiz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklamasında insan hayatını tehlikeye atan ve hastaların şifa umudunu haksız kazanca dönüştüren yapılanmalara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Gürlek, “Milletimizin sağlığını tehdit eden, insan hayatını haksız kazanç uğruna riske atan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ve operasyonda görev alan kamu görevlilerine teşekkür etti.