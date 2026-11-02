İran'ın Keşm Adası'nda yaşayan spor eğitmeni Mohammad Ali Mirzajani Sarvandani, 40 yılı aşkın süredir spor alanında yürüttüğü çalışmalarla “Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü”nün sahibi oldu. Sarvandani, sporun yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlerinin yanı sıra çocuklar, yaşlılar ve dezavantajlı bireyler için gerçekleştirdiği çalışmalarla ödüle değer bulundu.

20 yılı aşkın süredir profesyonel antrenör ve eğitmen olarak görev yapan Sarvandani, İran'da artistik spor alanında başkanlık görevini de yürütüyor. Asya ve dünya şampiyonalarında çeşitli başarılar elde eden spor eğitmeni, Asya düzeyinde hakemlik yaparken 2017 yılında ulusal şampiyonluk kazandı.

İran'ın farklı eyaletlerinde spor eğitimleri gerçekleştiren Sarvandani, özellikle esneklik ve yarışmalı spor dallarında sporcular ve takımlar yetiştirdi. Antrenörlüğünü yaptığı takımlar; Türkiye, Hindistan, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Tayland, Singapur, Vietnam, Malezya, Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan'da düzenlenen uluslararası organizasyonlarda çeşitli dereceler elde etti.

Çocuklara ve yaşlılara yönelik spor eğitimleri

Sarvandani'nin çalışmaları yalnızca profesyonel sporla sınırlı kalmadı. Özellikle Keşm Adası'nda çocuklara ve yaşlılara yönelik spor eğitimleri düzenleyen Sarvandani, 12 yaşından küçük çocukların sporla tanışması, fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi ve genç yeteneklerin keşfedilmesi için faaliyetler yürütüyor.

Yaşlı bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına yönelik eğitimler veren Sarvandani, dezavantajlı bireylerin de spora katılımını destekliyor. Bu kişileri yarışmalı spor dallarına yönlendirerek sporun daha geniş kesimlere ulaşmasına katkı sağlıyor.

Çevre ve barış çalışmaları da ödülde etkili oldu

Spor alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra doğanın ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarda da yer alan Sarvandani; ağaç dikimi, hayvanların korunması ve sahil temizliği gibi etkinliklere katılıyor. Günlük yaşamında su tasarrufuna dikkat eden ve plastik kullanımını azaltmaya çalışan Sarvandani, çevresel sürdürülebilirliğe yönelik duyarlılığıyla da öne çıkıyor.

Barış ve dostluğun geliştirilmesini savunan Sarvandani, bu alandaki yaklaşımı ve topluma yönelik çalışmalarıyla ödülün İran'daki temsilcisi oldu.

Ödülün uluslararası kapsamı genişliyor

Sağlıklı Yaşam Vakfı tarafından yürütülen “Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü” programı, sağlık ve barış alanlarında topluma ve insanlığa katkı sunan kişi, kurum ve kuruluşları ödüllendirmeyi amaçlıyor.

Vakıf, sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam anlayışının yaygınlaştırılması, çevre bilincinin artırılması ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Vakfın öncelikli projeleri arasında ise “Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü” projelerinin hayata geçirilmesi bulunuyor.

Ödül programının önümüzdeki dönemde farklı ülkelerde de devam etmesi ve sağlık ile barış alanında çalışmalar yürüten kişi ve kuruluşların ödüllendirilmesi hedefleniyor.