Olay, Bayraklı ilçesine bağlı Alpaslan Mahallesi 1620/5 Sokak'ta temel kazısı yapılan inşaat alanında meydana geldi. Çalışmalar sırasında yaşanan toprak kayması üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemleri alınırken, yapılan incelemelerin ardından inşaat alanının yakınında bulunan 2'şer katlı 3 binanın tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi. Bunun üzerine söz konusu binalarda yaşayan 14 kişi evlerinden tahliye edildi.

'Üç kez toprak kayması yaşandı'

Tahliye edilen bina sakinlerinden Mehmet Nuri Hasanoğlu, gün içerisinde üç kez benzer sesler duyduklarını belirterek, son toprak kaymasının çok şiddetli olduğunu söyledi. Hasanoğlu, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Gün içerisinde 3 defa aynı sesi duyduk. Bir çökme sesi vardı ama ne olduğunu göremiyorduk. Üçüncü defasında ise çok büyük bir toprak kayması oldu. Yatakta uzanıyordum, sesle birlikte deprem olduğunu sandım. Dışarı çıktığımda insanlar zaten toplanmıştı. Sonra gördüm ki evin altı boşalmış, ne olduğunu anlayamadık. Muhtemelen yağmurdan dolayı oldu zaten. Şu an mağduruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Alt kattaki evde 3 kişi kalıyoruz, gidecek yerimiz yok.”

'Eşyalarım evde kaldı'

Bina sakinlerinden Mukaddes Duman da apar topar evinden çıkmak zorunda kaldığını ve eşyalarının içeride kaldığını ifade etti. Yaşadığı mağduriyetin giderilmesini isteyen Duman, “Evimden çıkmak zorunda kaldım. Mağdurum, sabah çocuk okula gidecek, sınavlarımız başlıyor. Eşyalarım evde kaldı. Apar topar çıktık, belki de kalacak yerimiz yok. Bu mağduriyeti karşılamak zorundalar. Evimi bir an önce içeriye girilir vaziyete getirsinler.” dedi.

Bölgedeki incelemeler sürüyor

Tahliye edilen vatandaşlardan kalacak yeri bulunmayan ve talepte bulunanların misafirhanelere yerleştirilmesi için işlemler başlatıldı. Risk nedeniyle çevresi güvenlik şeridiyle kapatılan bölgede ekiplerin incelemeleri devam ediyor.