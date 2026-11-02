Olay, Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. ile Y.E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Y.A. ağır yaralandı. Yaralıyı hastaneye götürmek isteyen yakınları, otomobilleriyle yola çıktı.

Kocasinan Bulvarı'nda trafikte tehlike oluşturacak şekilde ilerleyen otomobili fark eden polis ekipleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı Y.A.'yı ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Y.E.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.