Balıkesir’in Susurluk ilçesinde 3 Kasım 1996’da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Abdullah Çatlı için memleketi Nevşehir’de mezarı başında anma programı düzenlendi.

Çatlı ailesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Haluk Kırcı, eski futbolcu Vedat İnceefe, oyuncu Ömer Kurt ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Abdullah Çatlı’nın geçmişteki mücadelesine değindi. Destici, “Alparslan Türkeş’in liderliğinde, Muhsin Yazıcıoğlu ve Abdullah Çatlı’nın da aralarında bulunduğu ülkücüler, Türkiye’nin bağımsızlığı için büyük bir mücadele verdi. Binlerce şehit verdik, mekanları cennet olsun. Çatlı, Avrupa’da ASALA terör örgütüne ve PKK’nın finans kaynaklarına karşı yürütülen mücadelede önemli rol oynamıştır” dedi.

Destici’den en düşük emekli maaşı için 40 bin lira talebi

Anma programının ardından partisinin yeni il binasının açılışına katılan Mustafa Destici, ekonomi ve emekli maaşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yüksek faiz oranlarının üreticiyi ve esnafı zor durumda bıraktığını belirten Destici, emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekti.

En düşük emekli maaşının en az 40 bin liraya çıkarılması gerektiğini ifade eden Destici, “Düşük maaş alan emeklilerimiz ciddi bir geçim sıkıntısı yaşıyor. BBP olarak talebimiz nettir; en düşük emekli maaşı en az 40 bin liraya çıkarılmalıdır. Bununla birlikte sosyal devlet anlayışı çerçevesinde ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik barınma ve ek gelir destekleri de ivedilikle artırılmalıdır” diye konuştu.