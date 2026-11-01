Yoğun iş temposu ve günlük yaşamın sorumlulukları, kadın sürücülerin araç bakım ve hasar onarım süreçlerine ayırabildiği zamanı kısıtlıyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; “Zaman yoksulluğu” olarak tanımlanan bu durum, servis tercihlerinde hız, güven ve şeffaflığı ön plana çıkarıyor.

Genel Servis Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Seda Öncel Arıcı, kadın sürücülerin servis deneyimini kolaylaştırmaya yönelik uygulamalarını anlatarak, fotoğraflı hasar değerlendirmesi, ücretsiz vale hizmeti ve dijital takip sistemiyle araç sahiplerine zaman kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

SERVİS TERCİHİNDE ZAMAN VE GÜVEN ÖNE ÇIKIYOR

Hasar onarımında geleneksel “servise git, bekle, ara, sor” anlayışının yerini dijital takip ve uzaktan iletişim yöntemleri alıyor. Genel Servis, WhatsApp üzerinden hasar fotoğraflarını alarak ilk değerlendirmeyi gerçekleştiriyor. Araç sahipleri, ücretsiz il içi vale hizmetiyle araçlarını adreslerinden teslim edebiliyor, onarım sürecini ise “Aracım Ne Durumda?” dijital takip altyapısı üzerinden izleyebiliyor.

Kadın sürücülerin servis ortamına ilişkin beklentilerini de dikkate alan Genel Servis, temiz, düzenli ve konforlu tesislerinde profesyonel iletişim anlayışını ön plana çıkarıyor. Yapılacak işlemler, bu işlemlerin neden gerekli olduğu ve ücretleri araç sahiplerine anlaşılır bir dille aktarılıyor. Araç sahibinin onayı alınmadan onarıma başlanmıyor. Teknik ve güvenlik açısından onarılması uygun olan parçaların gereksiz yere değiştirilmemesine de özen gösteriliyor.

ARAÇLAR HİJYENİK ŞEKİLDE TESLİM EDİLİYOR

Genel Servis'te hijyen uygulamaları, aracın servise kabul edilmesiyle başlıyor. Onarım öncesinde koltuklar koruyucu kılıflarla kaplanırken, işlemlerin tamamlanmasının ardından araç içten ve dıştan temizleniyor. Ardından BioXeco dezenfektan kullanılarak dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriliyor. Direksiyonu da koruyucu kılıfla muhafaza edilen araç, sahibine temiz ve hijyenik şekilde teslim ediliyor.

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