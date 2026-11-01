Galatasaray'da yönetim cephesinde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte İkinci Başkan Metin Öztürk'ün istifasının ardından Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da görevinden ayrılma kararı aldı.

1 Kasım 2026 tarihinde duyurulan istifa kararının, kulüp yönetiminde son günlerde yaşanan gerginliğin ardından gelmesi dikkat çekti.

ABDULLAH KAVUKCU NEDEN İSTİFA ETTİ?

Galatasaray'da yaşanan yönetim krizinin merkezinde 27 Ekim'de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı bulunuyor.

Basına yansıyan bilgilere göre toplantıda Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu arasında tartışma yaşandı. Öztürk, 1 Kasım'da yaptığı açıklamada toplantı sırasında fiili saldırıya uğradığını ve hayatını kaybeden annesine hakaret edildiğini öne sürerek kulüpteki görevlerinden istifa etti.

Öztürk'ün ardından Kavukcu da yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

Kavukcu, kararının gerekçesi olarak kişisel anlaşmazlıkların Galatasaray'ın huzuruna, itibarına ve sportif hedeflerine zarar vermesini istemediğini belirtti. Kulübe olan desteğinin yönetim göreviyle sınırlı olmadığını da ifade etti.

ABDULLAH KAVUKCU KİMDİR?

Abdullah Kavukcu, iş dünyasındaki girişimleri ve Galatasaray'daki yöneticilik göreviyle tanınan iş insanıdır.

2002 yılında Simit Sarayı markasının kurucuları arasında yer alan Kavukcu, gıda sektöründeki yatırımlarıyla iş hayatında öne çıktı.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinde yer alan özgeçmişine göre Kavukcu, DMR Unlu Mamuller bünyesindeki faaliyetlerin yanı sıra inşaat, gıda, üretim ve girişim sermayesi alanlarında da çalışmalar yürütüyor.

GALATASARAY YÖNETİMİNDE HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Abdullah Kavukcu, Galatasaray Sportif AŞ yönetiminde farklı dönemlerde görev aldı.

2022-2024 yılları arasında Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapan Kavukcu, daha sonraki dönemde Sportif AŞ Başkan Vekilliği görevini üstlendi.

Özellikle transfer çalışmaları ve futbol şubesindeki yönetsel faaliyetlerle sarı-kırmızılı camianın gündeminde yer aldı.

GALATASARAY'DA YÖNETİMDE NELER OLACAK?

Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun peş peşe gelen istifaları, Galatasaray yönetiminde yeni bir sürecin kapısını araladı.

İki önemli yöneticinin ayrılık kararlarının ardından kulüpte yönetim yapılanmasının nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yönetim kadrosunun geleceğine ilişkin atılacak adımlar ise yakından takip ediliyor.