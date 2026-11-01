Ankara, Güney Kore’nin köklü gastronomi kültürünü yakından tanıma fırsatı sunacak uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Kore Kültür Merkezi (KKM) öncülüğünde düzenlenen “Kore Yemekleri Haftası”, 2-6 Kasım 2026 tarihleri arasında Ankara HiltonSA’da gerçekleştirilecek. Güney Kore’den özel olarak davet edilen iki profesyonel şefin hazırlayacağı 40’tan fazla farklı yemek, beş gün boyunca gastronomi meraklılarının beğenisine sunulacak.

ORGANİZASYON ÖNCESİ ÖZEL TANITIM TOPLANTISI

Kore Yemekleri Haftası öncesinde Ankara HiltonSA’nın Greenhouse Restoranı’nda düzenlenen tanıtım toplantısı, diplomatik temsilciler, davetliler, sosyal medya içerik üreticileri ve basın mensuplarını bir araya getirdi. Programa Güney Kore’nin Ankara Büyükelçisi Sukjong Boo da katıldı.

Güney Koreli konuk şefler Geu Lim Jung ve Minyoung Park, toplantıda Kore mutfağına özgü bazı yemeklerin hazırlanışını uygulamalı olarak gösterdi. Açılış konuşmalarının ardından davetliler, etkinlik süresince sunulacak lezzetlerden örnekleri tatma fırsatı buldu. Tadım programında nohutlu soğuk erişte, mercimek mücveri, soğan turşusu, Kore usulü ızgara köfte ve nohut unu ile bal karışımından hazırlanan Nohutlu Dasik ikram edildi.

BÜYÜKELÇİ BOO: GASTRONOMİ İKİ ÜLKEYİ BİRBİRİNE YAKINLAŞTIRIYOR

Toplantıda konuşan Güney Kore’nin Ankara Büyükelçisi Sukjong Boo, Kore mutfağının yalnızca yemeklerden ibaret olmadığını, doğanın dengesini yansıtan, malzemelerin kendine özgü lezzetlerini öne çıkaran ve yüzyıllar boyunca gelişen hazırlama teknikleriyle şekillenen köklü bir kültür olduğunu ifade etti.

Kore mutfağının dünya çapında ilgi gören önemli bir kültürel değer haline geldiğini belirten Büyükelçi Boo, Türkiye ile Güney Kore arasındaki tarihsel ve kültürel bağlara da dikkat çekti. İki ülkenin coğrafi olarak birbirinden uzak olmasına rağmen ortak duygular ve güçlü dostluk bağlarıyla birbirine yakın olduğunu vurgulayan Boo, müzik, sinema ve sanatın yanı sıra gastronominin de ülkeler arasındaki kültürel iletişimi güçlendirdiğini kaydetti.

Kore Yemekleri Haftası'nın temel amacının, Güney Kore mutfağının özel lezzetlerini Türkiye'deki Kore kültürü meraklılarıyla buluşturmak ve bu köklü yemek kültürünü daha geniş kitlelere tanıtmak olduğunu belirten Büyükelçi Boo, etkinlik için Güney Kore'den iki profesyonel şefin özel olarak davet edildiğini söyledi.

Boo, samgyetang (Kore usulü tavuk çorbası), tteokgalbi (Kore usulü ızgara köfte), galbi-jjim (Kore usulü dana kaburga), tteokbokki (acı soslu pirinç) ve japchae (sebzeli ve etli cam erişte) keki) gibi geleneksel lezzetlerin de katılımcılarla buluşacağını belirtti.

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