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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ambulansla Yeniçağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Yavaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmada ağır yaralanan Mehmet Yavaş'a sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bolu'nun Yeniçağa ilçesine bağlı Hamzabey köyü kavşağında meydana geldi. Ü.K. yönetimindeki 14 AEA 680 plakalı otomobil ile Mehmet Yavaş idaresindeki 14 ABK 955 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

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