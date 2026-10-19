Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, hakkında açılan davanın duruşmasında hâkim karşısına çıktı.

4’ü tutuklu toplam 19 sanığın yargılandığı davada savunmasını yapan Özcan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Ortada suç teşkil eden bir durum bulunmadığını savunan Özcan, mahkeme heyetinden beraatine karar verilmesini talep etti.

Özcan, savunmasında, “Ortada suç yok, beraat kararı vereceğinize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Soruşturmada Birden Fazla İsim Tutuklanmıştı

Bolu Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında 28 Şubat sonrasında farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda, Tanju Özcan’ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, BOLSEV Yönetim Kurulu üyeleri Ali Sarıyıldız ve Aydan Özdemir, Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal, Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ile Bolu Manavlar Odası Başkanı Mustafa Altındal tutuklanmıştı.

Dava sürecinde Leyla Beykoz, Aydan Özdemir, Naim Ayhan ve Cihan Tutal tahliye edildi.

Özcan Hakkında Ağır Hapis Cezası Talebi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Tanju Özcan hakkında farklı suçlamalar kapsamında hapis cezası talep edildi. İddianamede Özcan için icbar suretiyle irtikap, irtikaba teşebbüs, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Davada geçen ay yapılan ikinci duruşmada açıklanan esas hakkındaki mütalaada ise Özcan için 32 mağdura yönelik nitelikli dolandırıcılık suçlaması ve diğer isnatlar kapsamında toplam 69,5 yıldan 217 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yargılama devam ederken Özcan’ın suçlamaları reddederek beraat istemesi, davanın dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı. Hakkındaki suçlamalar yargılama konusu olup kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı anlamına gelmiyor.