Edinilen bilgilere göre olay, çarşamba günü İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. Hatice İman, kızıyla birlikte Yukarı Çarşı'ya gitmek için yürüyen merdiveni kullandığı sırada dengesini kaybedip düşerek yaralandı. İman'ın düştüğünü gören çevredekiler, yürüyen merdiveni durdurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunda kırıklar oluşan Hatice İman, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. İman, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Hatice İman'ın yaklaşık bir ay önce Ankara'dan kızını ziyaret etmek için Bolu'ya geldiği belirtildi.