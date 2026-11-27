Üst düzey kamu kurumlarında atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Adli Tıp Kurumu ve Ticaret Bakanlığında yeni görevlendirmeler yapıldı.

BDDK ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde yeni atamalar

Atama kararlarına göre BDDK Başkanlığına Yusuf Kenan Bağır, kurul üyeliğine ise Mahmut Esfa Emek getirildi.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına Orhan Çelik atanırken, üyeliklere Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Bekir Keleş, Hayrettin Güngör ve Devriş Ahmet Akıncı seçildi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne İbrahim Hakkı Beyazıt, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne ise Ertuğrul Örnek atandı.

Adli Tıp Kurumu ve Ticaret Bakanlığında görev değişiklikleri

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığı görevine Muhammet Şimşek getirildi. Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Başkanlığına Uzman Doktor Adem Çakır, Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu Başkanlığına ise Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Fatih Mehmet Velibeyoğlu atandı.

Ticaret Bakanlığında da üç bölge müdürlüğünde yeni görevlendirme yapıldı. Buna göre Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne İbrahim Bakırman, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Gökhan Aktaş, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ise Olgun Toprakçı getirildi.

Yargıtay üyeliğine 5 yeni isim seçildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, boş bulunan Yargıtay üyelikleri için 25 Kasım 2026 tarihli ve 1543 sayılı Genel Kurul kararıyla seçim gerçekleştirildi.

Seçim sonucunda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Murat Öztürkten, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Leyla Taşkoparan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ve Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Mehmet Tuncer Yargıtay üyeliğine seçildi.