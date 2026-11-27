Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı toplantının ardından gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fonlardaki tasfiye sürecinden yatırımcıların haklarının iadesine, SPK'nın suç duyurularından erken seçim tartışmalarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, yürütülen çalışmaların hukuki çerçevede devam ettiğini söyledi.

Yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesi için kurumların yoğun çaba gösterdiğini ifade eden Yılmaz, kamu kaynağı kullanılmadan mümkün olan en yüksek düzeyde ödeme yapılmasının hedeflendiğini belirtti.

Küçük yatırımcılara öncelik verilecek

Fon tasfiye sürecinde yatırımcı haklarının korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Cevdet Yılmaz, olağan ve olağanüstü tasfiye işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması için çalışıldığını ifade etti.

Gelirlerin geri kazanılması ve yatırımcılara ödenmesi konusunda ilgili kurumların gayret gösterdiğini belirten Yılmaz, küçük yatırımcıların ve para piyasası fonlarının öncelikli konumda olduğunu söyledi. Yılmaz, "Kamu kaynağı kullanmadan ama bütün imkanları değerlendirerek yatırımcımızın olabilecek maksimum düzeyde haklarının iadesini sağlamaya çalışıyoruz. Burada da küçük yatırımcılara ve para piyasası fonlarına öncelik veriyoruz." dedi.

Tasfiye sürecinde 1 milyon liraya kadar olan ödemelerin kanunda belirtilen takvim doğrultusunda gerçekleştirildiğini aktaran Yılmaz, geri kazanım hesaplarına ulaşan paralar, TMSF tarafından likiditeye dönüştürülen varlıklar ve yurt dışından gelecek kaynakların belirli bir seviyeye ulaşmasıyla SPK'nın olağan tasfiye sürecine geçeceğini bildirdi.

SPK'nın suç duyurularıyla ilgili listelere dikkat çekti

Fon soruşturmaları kapsamında kamuoyunda gündeme gelen listelere de değinen Yılmaz, farklı çevreler tarafından çeşitli isim ve şirket listelerinin paylaşıldığını belirterek hukuki açıdan dikkate alınması gereken listenin SPK'nın suç duyurusunda bulunduğu kişi ve kuruluşlar olduğunu ifade etti.

SPK'nın suç duyurusunda bulunduğu isimlerin kurumun internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldığını aktaran Yılmaz, bu sürecin ay sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini söyledi. Yılmaz, suç duyurusunda bulunulmasının ilgili kişi veya kurumların kesin olarak suçlu olduğu anlamına gelmediğinin altını çizerek kararın bağımsız yargı tarafından verileceğini vurguladı. Soruşturmanın gizliliği nedeniyle tüm isimlerin henüz netleşmediğini belirten Yılmaz, asıl listenin iddianamelerin hazırlanmasıyla ortaya çıkacağını kaydetti. Adalet Bakanlığı ve Devlet Denetleme Kurulu (DDK) bünyesinde yürütülen çalışmaların da kapsamlı şekilde sürdüğünü dile getirdi.

Yeni yasal düzenleme çalışması tamamlandı

Sermaye piyasalarında benzer sorunların yaşanmaması için alınacak önlemlerin iki başlıkta değerlendirildiğini belirten Yılmaz, mevcut mevzuat kapsamında ikincil düzenlemeler ve projelerle kurumsal kapasitenin güçlendirileceğini söyledi. İkinci aşamada ise yeni yasal hükümlerin devreye alınmasının planlandığını ifade eden Yılmaz, bu konudaki çalışmaların tamamlandığını ve AK Parti grubuna iletildiğini açıkladı.

Düzenlemenin Meclis'te yapılacak değerlendirmelerin ardından şekilleneceğini belirten Yılmaz, hazırlanan çerçevenin sermaye piyasalarının geleceği açısından güçlendirici bir rol üstleneceğini kaydetti. DDK'nın çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Yılmaz, kurumun 21 denetim elemanıyla incelemelerini sürdürdüğünü ve ilk ara değerlendirmesini yaptığını bildirdi. Çalışmaların önümüzdeki 1-2 ay içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğünü belirten Yılmaz, denetimlerin yalnızca mevcut eksiklikleri tespit etmekle sınırlı kalmayacağını, gelecekte benzer sorunların önlenmesine de katkı sağlayacağını ifade etti.

Erken seçim ve emekli maaşı açıklaması

Erken seçim iddialarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Cevdet Yılmaz, Türkiye'de seçimlerin 2028 yılında yapılmasının planlandığını söyledi. Seçimlerin bir miktar öne alınmasının gündeme gelebileceğini ancak bunun erken seçim değil, öne alınmış seçim olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yaklaşımının belli olduğunu ifade eden Yılmaz, mevcut küresel koşullarda tecrübeli ve güçlü liderliğin önem kazandığını dile getirdi.

Emeklilere yönelik çalışmaların seçim tartışmalarıyla ilişkilendirilmesini doğru bulmadığını kaydeden Yılmaz, yapılacak iyileştirmelerin bütçe imkanları ve makroekonomik istikrar gözetilerek hayata geçirileceğini söyledi. Bütçe disiplininden taviz verilmeyeceğini vurgulayan Yılmaz, emeklilerin uzun süredir devam eden sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Reel sektörün talepleri dinlenecek

Ekonomik programa ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Cevdet Yılmaz, pazartesi günü reel sektörün çatı kuruluşlarıyla bir araya geleceklerini açıkladı.

Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile ilgili bakan yardımcısının katılacağını belirten Yılmaz, iş dünyasının mevcut ekonomik koşullardaki taleplerinin ele alınacağını söyledi. Orta Vadeli Program (OVP) hazırlanırken reel sektörle istişare içerisinde hareket ettiklerini hatırlatan Yılmaz, bundan sonraki süreçte de sektörün ihtiyaçlarına kayıtsız kalmayacaklarını ifade etti.

Yılmaz, ekonomik programın genel çerçevesi ve hedefleri korunarak reel sektörün taleplerinin dinleneceğini, büyümenin ve sosyal refahın kalıcı şekilde artırılması için gerekli adımların atılacağını kaydetti.