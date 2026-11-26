Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuoyunda geniş yankı uyandıran fon soruşturması ve tasfiye sürecine ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

26 Kasım 2026 akşamı gerçekleştirilen toplantıda üç isim, yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesi için yürütülen çalışmaları, adli soruşturmanın son durumunu ve sermaye piyasalarında yapılması planlanan düzenlemeleri anlattı.

Yılmaz: 199,25 milyar liralık ödeme yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yedi portföy yönetim şirketine bağlı 131 fonun tasfiyesine karar verdiğini hatırlattı.

Merkezi Kayıt Kurumu verilerine göre söz konusu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcının bulunduğunu belirten Yılmaz, 444 bin 987 yatırımcıya toplam 199,25 milyar liralık ödeme gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ödemelerin Hazine kaynaklarından karşılanmadığını vurgulayan Yılmaz, ara ödeme sürecinin tamamlandığını ve bundan sonraki aşamada nihai tasfiye sürecine geçileceğini bildirdi.

Yılmaz, yaşananların tüm yönleriyle aydınlatılması, yatırımcıların haklarının korunması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin öncelikleri olduğunu ifade etti.

Gürlek: Fon soruşturmasında 638 şüpheli var

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasının adli boyutuna ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Soruşturma kapsamında toplam 638 şüphelinin bulunduğunu açıklayan Gürlek, bunlardan 138'inin tutuklu olduğunu, 300 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını ve 49 kişi hakkında yakalama kararı bulunduğunu belirtti.

Soruşturmalar kapsamında 550 gerçek kişi ile 184 tüzel kişinin mal varlıklarına el konulduğunu ve banka hesaplarının bloke edildiğini aktaran Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasının ana omurgasının tamamlandığını söyledi.

İtirafçı beyanlarıyla yeni isimlerin ortaya çıkması halinde soruşturmanın derinleştirileceğini belirten Gürlek, tutuklama tedbirine ilişkin şu ifadeyi kullandı:

“Tutuklama istisnai bir koruma tedbiridir.”

Gürlek ayrıca, yurt dışına kaçırıldığı belirtilen 13 milyar liranın dondurulduğunu ve SPK Kanunu'nda değişiklik öngören taslak çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Şimşek'ten sermaye piyasalarına yeni düzenleme mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise fon piyasalarında benzer sorunların yaşanmaması için atılan adımları anlattı.

Şimşek, serbest fonların halka açıklık oranı düşük hisselerde yoğunlaşmasına sınırlama getirildiğini, fonlarla ilişkili tarafların gerçekleştirdiği işlemlere üst sınır konulduğunu ve serbest fonların portföy içeriklerini haftalık olarak açıklamasının zorunlu hale getirildiğini belirtti.

Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) doğrudan pay açıklama eşiğinin yüzde 5'ten yüzde 3'e indirildiğini, fonların borç verme işlemlerinin teminat şartına bağlandığını ve para piyasası fonları için yeni likidite koşulları getirildiğini aktardı.

Şimşek, sermaye piyasalarının daha etkin denetlenmesi amacıyla yapay zekâ destekli manipülasyon erken uyarı sistemi kurulacağını da açıkladı.

Fon krizinde gözler nihai tasfiye sürecinde

Üç ismin ortak açıklamasıyla birlikte fon krizinde hem yatırımcılara yapılan ödemelerin boyutu hem de soruşturmanın geldiği aşama kamuoyuyla paylaşılmış oldu.

Ödemelerin tamamlanmasının ardından nihai tasfiye sürecine geçilirken, adli soruşturmanın ise yeni beyanlar ve ortaya çıkabilecek bilgiler doğrultusunda genişletilebileceği belirtildi.