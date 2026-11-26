Zonguldak Çaycuma’da, Organ Nakli Haftası dolayısıyla “Organ Naklinin İnsan Hayatı Üzerine Etkisi” başlıklı seminer düzenlendi. Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın himayelerinde, Başkent Üniversitesi Zonguldak Diyaliz Merkezi ve Çaycuma Belediyesinin iş birliğiyle gerçekleştirilen programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Çaycuma Belediyesi Çarşamba Salonu’nda düzenlenen seminerde, Başkent Üniversitesi Diyaliz Merkezleri Müdürü Semiha Kaya, “Böbrek Hastalıklarıyla Yaşam” başlıklı sunumuyla diyaliz süreci ve hastaların yaşamında dikkat edilmesi gereken konuları anlattı.

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Karakaya ise organ naklinin tarihsel gelişimi, Türkiye’deki başarılı nakil uygulamaları ve organ bağışının önemi hakkında bilgi verdi. Karakaya, organ bağışının nakil bekleyen hastalar için hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

KANTARCI’DAN KONUŞMACILARA BASTON HEDİYESİ

Seminerin sonunda Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, konuşmacılar Semiha Kaya ve Doç. Dr. Emre Karakaya’ya katkılarından dolayı baston hediye etti.

Program, organ bağışının hayat kurtaran önemine yönelik farkındalık mesajlarıyla sona erdi.