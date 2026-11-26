Kadına yönelik şiddetle mücadele, kadın hakları ve toplumsal eşitlik Mamak’ta düzenlenen panelde gündeme taşındı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Mamak Belediyesi tarafından 25 Kasım kapsamında Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleştirilen panelde, şiddetin önlenmesinde toplumsal farkındalık ve dayanışmanın önemine dikkat çekildi. Panelde konuşan Sibel Emre, şiddetle mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirtirken, Adalet Ayten ise kadınların haklarını elde edene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Panelin açılış konuşmalarını Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Emre ile Mamak Belediye Meclis Üyeleri Adalet Ayten ve Satı Gül yaptı. Etkinlikte konuşmacı olarak Avukat Ceren Kalay Eken, Avukat ve Arabulucu Güngör Tanrıverdi ile Psikolog Arif Eren Açıkgöz yer aldı. Panelde kadına yönelik şiddetin hukuki, psikolojik ve toplumsal boyutları ele alınırken, kadınların hakları konusunda bilinçlenmesinin ve dayanışmanın güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

EMRE: “ŞİDDETLE MÜCADELE TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİN ORTAK SORUMLULUĞUDUR”

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Emre, kadına yönelik şiddetin kadınların yaşam hakkını, özgürlüğünü ve insan onurunu hedef alan ciddi bir toplumsal sorun olduğunu belirterek, bu sorunla mücadelenin yalnızca kadınların sorumluluğunda olmadığını ifade etti. 25 Kasım’ın toplumsal farkındalığı artırmak ve ortak sorumluluğu hatırlatmak açısından önemli bir gün olduğunu dile getiren Emre, “Bugün burada toplumumuzun en önemli meselelerinden biri olan kadına yönelik şiddetle mücadeleyi konuşmak ve bu konuda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bir aradayız. Kadına yönelik şiddet, kadınların yaşam hakkını, özgürlüğünü ve insan onurunu hedef alan ciddi bir toplumsal sorundur. Bu sorunla mücadele etmek yalnızca kadınların değil, toplumun her kesiminin ortak bir sorumluluğudur” dedi. Şiddetin hiçbir türüne sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayan Emre, “Şiddetin hiçbir türüne göz yummamak, sessiz kalmamak ve dayanışmayı büyütmek zorundayız. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, bu ortak sorumluluğu yeniden hatırlatmak açısından büyük bir önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

AYTEN: “BİR KADIN DAHA EKSİLMEK İSTEMİYORUZ”

Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Adalet Ayten ise konuşmasında kadın cinayetlerine, kadına yönelik şiddete ve kadınların toplumsal yaşamda karşılaştıkları eşitsizliklere dikkat çekti. Kadın mücadelesinin ortak bir mücadele olduğunu belirten Ayten, kadın dayanışmasının önemini vurguladı. Kadın mücadelesi verenleri selamlayarak sözlerine başlayan Ayten, “Yeryüzünü emeğiyle, elleriyle, yüreğiyle güzelleştiren kadınlar merhabalar. Selam olsun kadın mücadelesi verenlere. Selam olsun eşitlik, özgürlük, demokrasi için tarih yazanlara” dedi.

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