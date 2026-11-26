İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 'Kültür'de Sağlık Sürdürülebilir Sağlık ve Toplum Sempozyumu' düzenlendi. İKÜ Bakırköy Yerleşkesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumda sağlıklı yaşlanma, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, toplum sağlığı politikaları ve dijital sağlık teknolojileri ele alındı.

Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe'nin onursal başkanlığını, Prof. Dr. Asiye Gül'ün ise sempozyum başkanlığını üstlendiği programa Prof. Dr. Özge Karadağ, Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam, Prof. Dr. Muhammed Keskin, Prof. Dr. Buket Akıncı, Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Sakar Schoinas, Prof. Dr. Müge Arslan, Prof. Dr. Devrim Tarakcı ve Doç. Dr. Tuba Şengül konuşmacı olarak katıldı. Sempozyumda ayrıca akademisyenler, sağlık profesyonelleri, araştırmacılar, yöneticiler ve öğrenciler yer aldı.

'YAŞLILIK HER ZAMAN GÜÇSÜZLÜK ANLAMINA GELMİYOR'

Yaşlılığın kaçınılmaz ve doğal bir süreç olduğunu belirten İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asiye Gül, bu dönemin toplumda genellikle güçsüzlük, izolasyon, yalnızlık ve başkalarına bağımlı hale gelmekle ilişkilendirildiğini söyledi. Yaşlanma sürecinin bireyden bireye farklılık gösterebildiğini aktaran Prof. Dr. Gül, '50 yaşındaki bir birey daha yaşlı ve güçsüz görünebilirken, 90 yaşındaki bir birey daha sağlıklı ve fit görünebilir. Bu, kişinin kendisine nasıl baktığıyla ilgili. Burada önemli olan sağlıklı yaşlanmak. Hastalıkları kontrol altında tutarak, mümkün olduğunca erteleyerek ve kendimize iyi bakarak sağlıklı bir yaşlılık süreci geçirebiliriz' dedi.

'SAĞLIKLI BESLENME VE EGZERSİZ YAŞAMIN PARÇASI OLMALI'

Sağlıklı yaşlanma sürecinde yaşam alışkanlıklarının önemine değinen Prof. Dr. Gül, sağlıklı ve doğal beslenmenin yanı sıra egzersizin de günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Gül, zararlı alışkanlıklardan uzak durulmasının da sağlıklı bir yaşam için önemli olduğunu söyledi.

'YAPAY ZEKAYA YÜZDE 100 GÜVENMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Yapay zekanın sağlık alanında giderek daha fazla kullanıldığını belirten Prof. Dr. Gül, vatandaşların hastalıkların tanısı, laboratuvar bulgularının yorumlanması ve beslenme programlarının hazırlanması gibi konularda yapay zekadan yararlandığını aktardı. Yapay zekanın doğru bilgilerin yanı sıra yanlış bilgiler de verebildiğini dile getiren Prof. Dr. Gül, 'Yüzde 100 güvenilir diye bir şey yok. Bu nedenle konunun uzmanına danışılması gerekiyor. Yapay zekanın doğru verdiği bulgular da var ancak yanlışları da var. Mutlaka uzmanına danışılmalı' ifadelerini kullandı.

'ÜNİVERSİTELER DOĞRU BİLGİYİ TOPLUMLA PAYLAŞMALI'

Toplumda sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Gül, bireylerin doğru bilgiye ulaşmasının yanı sıra bu bilgileri analiz edebilmesi ve davranışlarını buna göre şekillendirebilmesinin önem taşıdığını belirtti. Sağlık okuryazarlığının yükselmesiyle bireylerin kendi sağlıklarına daha fazla özen gösterebileceğini aktaran Prof. Dr. Gül, üniversitelere de önemli sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

Akademisyenlerin görevlerinin yalnızca eğitim ve araştırmayla sınırlı olmadığını ifade eden Prof. Dr. Gül, 'Üniversiteler sağlıkla ilgili bilgileri toplumla paylaşmalı. Akademisyenlerin görevi yalnızca eğitim ve araştırma değil. Aynı zamanda toplumla bilgiyi paylaşmak ve doğru bilgiyi aktarabilmek de akademisyenlerin görevleri arasında yer alıyor' diye konuştu.

'ÜNİVERSİTELER BİLİMİN ÜRETİLDİĞİ YERLER'

Üniversitelerin bilginin üretildiği ve topluma aktarıldığı kurumlar olduğunu belirten İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazlı Batar, düzenledikleri halka açık sempozyumlarla doğru bilgiyi yaymayı hedeflediklerini söyledi. Bilime dayalı içerikler hazırlayarak toplumu doğru bilgilerle buluşturmaya çalıştıklarını aktaran Doç. Dr. Batar, toplumsal katkıyı artırmak amacıyla katılımcıların, halkın ve medya kuruluşlarının desteğini aldıklarını ifade etti. Aile sağlığı merkezleri ve belediyelerle yaptıkları protokoller aracılığıyla da doğru bilgiyi yaygınlaştırmaya çalıştıklarını kaydetti.

'DOĞRU BİLGİYE ULAŞMAK İÇİN DOĞRU KAYNAKLAR KULLANILMALI'

Bilgiye erişimin kolaylaşmasına rağmen doğru ve yanlış bilginin ayırt edilmesinin güçleştiğine dikkat çeken Doç. Dr. Batar, üniversitelerin doğru bilinen yanlışları düzeltme sorumluluğu bulunduğunu belirtti. Hazırladıkları içerikleri bilimsel temellere dayandırdıklarını söyleyen Batar, 'Doğru bilgiye ulaşmak için doğru kaynakları kullanmamız gerekiyor. Biz de içeriklerimizi bilim temelli hazırlıyor, halka açık afişler, duyurular ve seminerler aracılığıyla toplumla paylaşıyoruz. Böylece insanların doğru bilgiye ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Aksi takdirde pek çok insan bilgi kirliliği içerisinde kaybolabiliyor' dedi.

GENÇLERİMİZ EN BÜYÜK UMUTLARIMIZ'

Sağlık alanında doğru bilgiye erişim konusunda gençlerin önemli bir rol üstlendiğini belirten Doç. Dr. Batar, öğrencilerin eğitim süreçlerinde bu bilincin kazandırılmasına önem verdiklerini söyledi. Hazırladıkları ders planlarında doğru bilgiye erişimin ve sağlık profesyonellerinin sorumluluklarının ele alındığını aktaran Doç. Dr. Batar, öğrencilerin bu bilinçle yetişmesinin topluma daha fazla katkı sağlayacağını ifade etti.

'TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMELER BİLİM TEMELLİ OLMALI'

Teknolojinin hızlı ilerlediğini ve bu değişime ayak uydurulması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Batar, teknolojik gelişmelerden yararlanırken bilimsel temelin korunmasının önemine dikkat çekti. Topluma fayda sağlayacak bilgilerin doğru kanallar aracılığıyla aktarılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Batar, sağlıkla ilgili konularda mutlaka uzman desteği alınması gerektiğinin altını çizdi.